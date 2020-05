Rockstone Research: Zinc8 in das ACRE Cleantech Incubator Programm von Urban Future Lab aufgenommen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51775/IRW10.001.png

Die Brücke zur schnellen Skalierung und Umwandlung von Zinc8 in eine marktorientierte Lösung für das smarte Netz der nächsten Generation

Gestern nach Börsenschluss verkündete Zinc8 Energy Solutions Inc. (CSE: ZAIR; WKN: A2P15E; ISIN: CA98959U1084) die “Aufnahme in das New Yorker Cleantech-Inkubatorprogramm ACRE am Urban Future Lab“. Die New York University Tandon School of Engineering führt drei Programme von ihrem Urban Future Lab aus, wobei das ACRE-Inkubatorprogramm die grösste Initiative ist – es ist das, wofür sie wirklich bekannt sind, nicht nur im Bundesstaat und landesweit, sondern weltweit.

Das Urban Future Lab profitiert von direkten Verbindungen zur Regierung und zur Industrie, wie z.B. NYSERDA, NYPA, NYCT, Daikin, Orrick, Wells Fargo, Toyota und Shell. Zinc8 ist das einzige kanadische Unternehmen, das aktives Mitglied der rund 20 Unternehmen ist, die in die Programme des Urban Future Lab aufgenommen wurden.

Das Urban Future Lab (UFL) gilt als “das Zentrum für Cleantech-Innovationen in New York” und “führt den Weg zu einer nachhaltigeren Welt, indem es Menschen, Kapital und Zweck verbindet, um marktreife Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels voranzubringen”.

Als gemeinnützige Organisation nimmt die UFL keine Aktienpositionen in den Unternehmen ein, die sie in ihre Programme aufnimmt, die darauf abzielen, die Technologie zusammen mit dem Unternehmer risikofrei zu machen, um sie schliesslich in die Wirtschaft des Staates New York mit dem Ziel zu integrieren, sie danach über den Bundesstaat hinaus zu skalieren.

Die von der UFL in ihr Inkubator-Programm auserwählten Unternehmen haben eine Erfolgs- bzw. Überlebensrate von 86%, was genau das Gegenteil von dem ist, was in der Welt der Startups geschieht, wo die Überlebensrate in den USA weniger als 10% beträgt.

Der Präsident und CEO von Zinc8, Ron MacDonald, kommentierte: “Der Bundesstaat New York war eine treibende Kraft bei der Weiterentwicklung unserer patentierten Zink-Luft-Technologie hin zur vollständigen Kommerzialisierung. Die Aufnahme in das ACRE-Inkubatorprogramm des Urban Future Lab bietet einen unübertroffenen Zugang zu strategischer Beratung, Einführungen in Interessengruppen der Industrie, Unterstützung bei Marketing und Markenbildung, Investoren-Netzwerke und Zugang zu einer Gemeinschaft gleichgesinnter Gründer. Wir freuen uns auf diese einzigartige Gelegenheit, unsere Ambitionen zu stärken und zu beschleunigen, indem wir mit einigen der weltweit spannendsten neuen Cleantech-Unternehmen, Technologie-Innovatoren und Industrieexperten zusammenarbeiten.”

Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:

Webversion: https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5632-Zinc8-in-das-ACRE-Cleantech-Incubator-Programm-von-Urban-Future-Lab-aufgenommen

PDF: https://www.rockstone-research.com/images/PDF/Zinc8Energy10de.pdf

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51775/IRW10.002.png

Zinc8 Energy Solutions Inc.

#1 – 8765 Ash Street

Vancouver, BC, Canada V6P 6T3

Telefon: +1 604 558 1406 (Durchwahl 5)

Email: investors@zinc8energy.com

www.zinc8energy.com

ISIN: CA98959U1084

Aktien im Markt: 75.711.374

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51775/IRW10.003.png

Kanada Symbol (CSE): ZAIR

Aktueller Kurs: $0,315 CAD (06.05.2020)

Marktkapitalisierung: $24 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51775/IRW10.004.png

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 0E9 / A2P15E

Aktueller Kurs: €0,205 EUR (06.05.2020)

Marktkapitalisierung: €16 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. und wird von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. besitzt. Ferner wird Zimtu Capital Corp. von Zinc8 Energy Solutions Inc. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report bezahlt. Siehe PDF für weitere Details und Quellenangaben.

