Rockwell Automation erweitert Angebot an Softwarelösungen für die industrielle Cloud durch Akquisition von Plex Systems

Führende Plattform für intelligente Fertigung Plex Systems beschleunigt die digitale Transformation der Kunden und verbessert die Transparenz in End-to-End-Produktionssystemen mit einfach bereitzustellenden, originären Cloud-Lösungen

-Rockwell erwirbt Plex Systems für 2,22 Milliarden US-Dollar

-Plex Systems ist die führende Software-as-a-Service-Plattform als originäre Cloudlösung für die intelligente Fertigung in großem Maßstab

-Plex stellt führend Anwendungen für Fertigung, Lieferkettentransparenz und Qualitätsmanagement für diskrete, Hybrid- und Prozessindustrie bereit

-Plex Systems steigert seine Umsätze im zweistelligen Bereich, sodass eine unmittelbar positive Auswirkung auf die Betriebsergebnisse von Rockwell Automation erwartet wird

-Durch die Akquisition von Plex wird Rockwell Automation sein Jahresziel wiederkehrender Umsätze mutmaßlich zwei Jahre früher erreichen

Düsseldorf, 28.07.2021 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte auf industrielle Automation und digitale Transformation spezialisierte Unternehmen, und Plex Systems, die führende originäre Cloud-Plattform für intelligente Fertigung in großem Maßstab, haben heute die Akquisition von Plex Sytems durch Rockwell Automation für 2,2 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben.

Plex Systems bietet die einzige Single-Instance- und Multi-Tenant-SaaS-Plattform für die Fertigung in großem Maßstab und umfasst fortschrittliche Fertigungsmanagementsysteme sowie Funktionen für das Qualitäts- und das Lieferkettenmanagement. Das Unternehmen hat mehr als 700 Kunden und verwaltet mehr als 8 Milliarden Transaktionen pro Tag. Die Plex-Softwarefunktionen werden ihre Vorteile dank des globalen Marktzugangs von Rockwell Automation, der komplementären Branchenexpertise und der Fähigkeit, Echtzeitdaten zur Grundlage datenbasierter Entscheidungen zu machen, noch besser ausspielen können.

“Die Akquisition wird unsere Strategie zur Umsetzung des Connected Enterprise unterstützen und die Wertschöpfung für unsere Kunden beschleunigen, während sie die Cloudlösungen für mehr Resilienz, Agilität und Nachhaltigkeit in ihre betrieblichen Abläufe übernehmen”, berichtet Blake Moret, Präsident und CEO von Rockwell Automation. “Die Kombination der hochmodernen Cloud-Technologie von Plex mit dem Softwareportfolio und der spezifischen Expertise von Rockwell ist für die Kunden wertvoll und schafft neue Erfolgsaussichten. Zudem wird die Akquisition das Wachstum unserer Softwareumsätze beschleunigen und unsere Erlöse aus regelmäßigen Umsätzen stärken.”

Für Hersteller ist die unmittelbare Anforderung, die Produktion zu steigern und die Resilienz zu verbessern und dabei Effizienz und Compliance voranzubringen, ein zunehmendes Problem. Unternehmen müssen nach Möglichkeiten suchen, ihre Produktionssysteme um moderne, Cloud-basierte Fertigungsmanagementsysteme zu ergänzen, die einfach zu implementieren, zu nutzen und zu warten sind. Die Plex-Plattform unterstützt Kunden beim Verbinden, Automatisieren, Verfolgen und Analysieren betrieblicher Abläufe sowie der zugehörigen Lieferketten.

“Rockwell ist der festen Überzeugung, dass Daten und Technologie die Basis für die Transformation der Fertigung und der betrieblichen Abläufe in der Industrie sind”, erklärt Bryan Shepherd, Senior Vice President für Software and Control bei Rockwell Automation. “Zusammen mit den fortschrittlichen Funktionen für Anlagenwartung und -management, die wir kürzlich mit Fiix akquiriert haben, verfügt Rockwell nach Abschluss der Plex-Akquisition über ein starkes Portfolio originärer Cloudlösungen für die Fertigungssysteme unserer Kunden.”

“Plex war schon immer mehr als nur ein Unternehmen”, erklärt Bill Berutti, CEO von Plex. “Wir sind auf dem Weg zur intelligenten Fertigung führend und zugleich vertrauenswürdiger Partner für mehr als 700 Fertigungsunternehmen weltweit. Dass wir unsere Kräfte mit Rockwell Automation bündeln, ist für unsere Kunden ebenso wie für unsere Partner und Mitarbeiter von Vorteil, weil wir unsere Reichweite und unseren Einfluss vergrößern sowie unsere Mission voranbringen, Fertigungsprozesse in die Cloud zu verlagern.”

Plex wird in das Rockwell-Betriebssegment Software and Control eingegliedert, das führende Hardware- und Softwarekomponenten für Entwicklung, Betrieb und Wartung von Systemen für Fertigungsautomatisierung und -management anbietet. Mit der Akquisition heißt Rockwell mehr als 500 höchst engagierte neue Mitarbeiter willkommen.

Die Akquisition wird durch eine Kombination aus Barmitteln sowie kurz- und langfristigen Darlehen finanziert. Nach Überprüfung der Akquisitionsbedingungen durch die zuständigen Stellen wird der Abschluss der Transaktion im vierten fiskalischen Quartal von Rockwell erwartet.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 24.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

Bildquelle: @ Rockwell Automation