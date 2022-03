Rockwell Automation setzt Geschäftstätigkeit in Russland aus

MILWAUKEE – Das Unternehmen Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), gab heute bekannt, dass es mit sofortiger Wirkung seine Geschäfts- und Vertriebstätigkeiten in Russland und Belarus aussetzt.

„Rockwell schließt sich der US-amerikanischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft an und verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine und ihre Staatsangehörigen“, sagte Blake Moret, Vorsitzender und CEO von Rockwell Automation, und betonte, dass das Unternehmen sämtliche Sanktionen der USA unterstützt.

Rockwell hat eine finanzielle Unterstützung zur Organisation Project HOPE geleistet, um Flüchtlingen in der Ukraine und in den benachbarten Ländern humanitäre Hilfe bereitzustellen, und bestärkt seine Mitarbeitenden, auf verschiedene Weise Hilfe zu leisten. Rockwell wird Spenden von Mitarbeitenden an das Project HOPE verdoppeln und bietet Angestellten bezahlten Sonderurlaub für Freiwilligenarbeit vor Ort.

Die Umsätze in Russland und Belarus machen weniger als 0,5 % der Gesamteinnahmen von Rockwell aus. Das Unternehmen wird die Löhne und Sozialleistungen seiner rund 30 russischen Angestellten weiterhin auszahlen. In der Ukraine und in Belarus gibt es keine direkten Angestellten von Rockwell.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Hauptsitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin (USA). Das Unternehmen beschäftigt etwa 24 500 Mitarbeitende in mehr als 100 Ländern. Mehr dazu, wie sich Unternehmen mit unserer Hilfe zu einem Connected Enterprise entwickeln, erfahren Sie unter www.rockwellautomation.com

