Rohrverbindungstechnik für lufttechnische Anlagen

ESKATE® – der Spezialist für Rohrverbindungstechnik bei lufttechnischen Anlagen

Moderne Fertigungsstätten und Produktionsanlagen benötigen hochwertige Lüftungssysteme, die nicht nur unabhängig von Temperaturschwankungen funktionieren, sondern auch dicht genug sind, um energieeffizient zu arbeiten. Für solche industriell genutzten lufttechnischen Anlagen liefert ESKATE® Spannringe, Flanschverbindungen und Biegeteile, die höchsten Ansprüchen an Fertigungsqualität und Montagefreundlichkeit gerecht werden.

Das Portfolio

Die Produkte von ESKATE® eignen sich für Be- und Entlüftungsanlagen, für Lackier- und Trocknungsstraßen, für Staub-, Feinstaub- und Spänefilter und viele andere Systeme der Lufttechnik. Das Lieferprogramm des Unternehmens umfasst Spannringe und Flanschverbindungen, die sowohl nach DIN- und EN-Norm, nach Kundenwunsch und Werksnormen

gefertigt werden.

Die Möglichkeiten der Biegetechnik reichen vom dünnwandigen Rohr, über Flach- und Winkelstahl bis hin zu schweren Profilträgern. Als wichtige Faktoren für die Wirtschaftlichkeit der ESKATE®-Produkte stehen Qualität und Montage-freundlichkeit an erster Stelle, gepaart mit einer kompetenten und ausführlichen Beratung.

Eine Besonderheit im Lieferprogramm sind die SAFE & SOLID Spannringe. Mit ihrer großen Auflagefläche auf dem Rohr,

einer einwandfreien Mediendurchführung und der Zertifizierung für Explosionsdruckstoßfestigkeit vereinen sie Stabilität, Sicherheit und Schnelligkeit und sind ideal geeignet für anspruchsvolle und komplexe Förderleitungen.

Der Service

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Planungssicherheit, die ESKATE® seinen Kunden durch kurze Lieferzeiten

bietet. Auf Basis einer ständigen Verfügbarkeit von Rohmaterialien, zügiger Produktionsverfahren und einer umfassenden Lagerhaltung kann das Unternehmen seine Produkte umgehend fertigen und ausliefern. Dies gilt auch für Serien, die nach individuellen Kundenvorgaben hergestellt werden.

Flansche, Ringe, Spannringe, Reifen und Bunde in Verbindungen mit Rahmenaufträgen, werden nach Kundenwunsch

gefertigt und eingelagert. Dadurch werden kurze Lieferzeiten erreicht.

Die ESKATE® Rohrverbindungstechnik GmbH hat mehr als 30 Jahre Erfahrung und ein umfassendes Portfolio in der Entwicklung und Produktion von Rohrverbindungen, Flanschen, Spannringen und Biegeteilen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Dabei stehen Qualität, Schnelligkeit und Kosteneffizienz stets im Vordergrund.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen über 200 Mitarbeiter an seinem Stammsitz Hille in Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlassungen in Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten (ESKATE® Middle East).

Mit seinen hochmodernen Fertigungstechnologien und einem weltweit ausgebauten Lieferantennetzwerk hat sich

ESKATE® zu einem zuverlässigen Partner der führenden Systemanbieter für Lufttechnik entwickelt.

Firmenkontakt

Eskate Rohrverbindungstechnik GmbH

Peter Kleine

Köhlterholz 7

32479 Hille

05734-66666

05734-6666915

info@eskate.de

http://www.eskate.de

Pressekontakt

WAN Werbeagentur Anker und Naber

Bernd Anker

Büssingstraße 52

32257 Bünde

05223-686860

05223-6868620

bernd.anker@wan-online.de

http://www.wan-online.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.