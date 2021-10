Rohrverstopfung oder Abfluss dicht? Wie eine Rohrreinigungsspirale helfen kann

Wie kann eine Rohrreinigungsspirale helfen?

Es gibt eine Rohrverstopfung oder das Abflussrohr ist dicht? – so hilft eine Rohrreinigungsspirale

Häufig stellen Kunden unserem Notdienst die Frage, wie man selbst eine Rohrverstopfung beheben könne oder wie man selbst eine Abflussreinigung beziehungsweise Rohrreinigung durchführen könne.

Da unser Unternehmen oft Probleme mit dem Abfluss behebt, die mit ein paar Handgriffen auch selbst gelöst werden können, gibt es an dieser Stelle ein paar Tipps.

Bei diesen geht es besonders um die Benutzung der Rohrreinigungsspirale sowie weiterer bewährter Hausmittel, mit denen eine Verstopfung beseitigt werden kann.

Zusätzlich erfahren unsere Kunden, wann es sinnvoll ist, einen Fachmann von unserem Notdienst zu bestellen, um Verstopfungen zu beseitigen.

Mit diesen Werkzeugen bekommt der Laie den verstopften Abfluss wieder frei, ohne den Notdienst zu rufen

Die Saugglocke oder Pümpel odz wahrscheinlich das gängstigste Werkzeug für eine Abflussreinigung.

Das Hilfsmittel besteht aus einen Saugnapf aus Gummi, befestigt an einem Holz- oder Kunststoffstiel. Bei seiner Benutzung entsteht Unterdruck im Rohr, ganz gleich ob in der Spüle oder im WC.

Ein Pümpel kann allerdings nur Verstopfungen entfernen, die sich noch nicht festgesetzt oder noch nicht beständig im Abfluss abgelagert haben.

Vor der Anwendung der Saugglocke sind die Überläufe zu verschließen, um einen Unterdruck erzeugen zu können, welcher eine Verstopfung lösen kann.

Wenn sich Verstopfungen nur schwierig entfernen lassen, ist der Einsatz der Rohrreinigungsspirale empfehlenswert.

Die Spirale hilft auch bei problematischen Stellen und Ablagerungen, die sich weiter vom Abfluss entfernt befinden.

So wird die Rohrverstopfung auf eine einfache Methode behoben.

Der Aufbau einer Rohrreinigungsspirale

Eine Spirale zum Reinigen der Rohre besteht aus einem sehr flexiblen Stahlrohr und ist mehrere Meter lang.

Wie eine Zugfeder, besteht sie aus dicht aneinandergereihten Endungen und ist daher äußerst biegsam.

Aufgrund dieser Eigenschaften kann sie auch in engen Rohren und Biegungen bei der Abflussreinigung und Rohrreinigung angewendet werden.

An der Spitze sitzt meist ein Stahlkralle, die eine Verstopfung im Abfluss und Ablagerungen entfernt.

Hinten besitzt die Spirale einen Griff, der in der Regel aus Holz besteht. Dieser erleichtert die Einführung der Rohrreinigungsspirale und ihre Drehung.

Damit das einfacher geht, befindet sich an den ersten paar Zentimetern der Spirale eine Ummantelung in Form einer Plastikröhre oder eines beweglicher Schlauches.

Diesen Abschnitt kann man mit einer Hand umfassen und dreht die Rohrreinigungsspirale an dem Griff mit der seiner anderen.

Die Spirale ist lang genug, um sie zur Entfernung der Rohrverstopfung weit in den Abfluss zu schieben oder zur Vorbeugung ein Rohrreinigung durchzuführen.

Tipps zur Benutzung der Spirale

Die Spirale kann auch durch den Siphon in das Rohr eingeführt werden, doch es ist sinnvoll, sie gleich in das Rohr im Boden oder in der Wand einzuführen.

Die Verengungungen im Siphon erschweren die Anwendung einer Rohrreinigungspirale und außerdem kann man einen Siphon gut manuell reinigen.

Die Spirale ist stets vorsichtig zu verwenden, damit das Rohr nicht beschädigt wird. Sie wird langsam mit immerwährenden Drehbewegungen in den Abfluss eingeführt.

Dazu braucht man kaum Druck, da sie sich durch die Drehbewegungen von selbst vorwärts bewegt.

Wenn die Stahlkralle auf die Verstopfung im Abflussrohr trifft, geht sie meist wie ein Bohrer hindurch.

Wenn der Weg mal blockiert ist, hilft eine Änderung der Drehrichtung. Manchmal kann es notwendig sein, die Spirale ganz herauszuziehen, damit die Spitze von grobem Schmutz befreit werden kann.

Sobald sämtliche Verstopfungen mit einer Rohrreinigungsspirale gelockert wurden, wird der Abfluss mit reichlich Wasser durchgespült, um Überbleibsel dieser Verstopfung zum Kanal zu befördern.

Sehr geeignet bei kleinen Verstopfungen sowie Ablagerungen

Die Spirale kann zahlreiche kleine Verstopfungen sowie Ablagerungen im Abflussrohr beseitigen. Sie kann auch vorbeugend zur selbstständigen Rohrreinigung oder Abflussreinigung genutzt werden.

Jedoch treten auch Fälle auf, die nicht oder nicht gründlich genug mit der Rohrreinigungsspirale gelöst werden können.

Bei diesen Angelegenheiten hilft der Notdienst und entfernt das Problem.

Professionelle Hilfe bei Ablussproblemen aller Art

Wer trotz der Verwendung der Rohrreinigungsspirale wiederrholt Abflussprobleme oder Verstopfungen hat oder eine bestehende Verstopfung einfach nicht verschwindet, ist mit einem Klempner in Berlin gut beraten.

In diesen Fällen handelt es sich meist um kompliziert zu entfernende Ablagerungen, bei welchen eine normale Spirale ungeeignet ist.

Ein Klempner setzt nun Fräsen oder Hochdruckspülungen ein. Auf diese Weise wird auch die hartnäckigste Rohrverstopfung weggespült.

