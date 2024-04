Rohstoffpreise und Immobilienmarkt: Auswirkungen auf Investitionen

Die Preisspirale in der Baubranche als Herausforderung für den Immobilienmarkt – Diskussionsbeitrag von Daniel Slenters, Managing Partner der ETERRA-Group aus Magdeburg.

Der Immobilienmarkt, einst ein Refugium der Stabilität, steht heute vor turbulenten Zeiten. Die Preise für Baumaterialien haben im ersten Halbjahr signifikant zugelegt. Zement allein verteuerte sich um beeindruckende 41,7 Prozent, so das Statistische Bundesamt. Die Konsequenzen sind drastisch: Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) warnt vor einer Baukrise historischen Ausmaßes. Dirk Salewski, Präsident des Verbands, mahnt: „Es muss operiert werden, sonst ist der Patient Wohnungsbau tot.“ Doch welche Faktoren treiben diese Kostenexplosion an, und wie beeinflussen sie den Immobilienmarkt?

Baustoffe im Preiskampf: Ein differenziertes Bild

Die Preisanstiege sind breit gefächert. Mineralische Baustoffe wie Kalk und gebrannter Gips stiegen um 39,7 Prozent, während sich Baumaterialien aus Metall um 4,6 Prozent verbilligten. Ein Widerspruch? Nicht wirklich. Betonstahl kostet 28,5 Prozent weniger, Stahlrohre dagegen 6,3 Prozent mehr. Bitumen auf Erdölbasis verbilligte sich um 13,0 Prozent, während Sanitärausstattungen um 10,8 Prozent teurer wurden. Diese Heterogenität verdeutlicht die Vielschichtigkeit der Verbindungen zwischen Rohstoffmärkten und Immobiliensektor.

Die Symbiose von Rohstoffen und Immobilien

Die Verflechtung zwischen Rohstoffmärkten und Immobiliensektor ist komplex. Umwelteinflüsse, wie massive Waldbrände in Nordamerika oder Borkenkäferbefall in Mitteleuropa, können das Angebot und die Nachfrage nach Rohstoffen verschieben. Ein Beispiel: Der Bau-Boom in Nordamerika und China schuf eine hohe Nachfrage nach Holz, während in Deutschland ein Überangebot zu Exportzwängen führte. Diese Dynamik verdeutlicht, wie Umwelteinflüsse und globale Bauaktivitäten die Rohstoffpreise beeinflussen und somit die Immobilienkosten antreiben.

Rohstoffpreise als Kostentreiber in der Bauindustrie

Grundlegende Baustoffe wie Stahl, Beton und Holz sind essenziell, aber ihre Preise sind volatil. Sven Bading von der ETERRA Gruppe betont, dass die Planung von Bauvorhaben von dieser Volatilität stark beeinflusst wird. Die mangelnde Planbarkeit, insbesondere bei Rohstoffknappheit, führt zu Baustillständen und unvorhersehbaren Kostensteigerungen. Investoren stehen vor einem Dilemma: steigende Preise, verlängerte Bauzeiten und sinkende Margen.

Zusätzlich zu den Zinsen beeinflussen auch die Baukosten die Immobilienpreise maßgeblich. Im ersten Halbjahr 2023 verharrten die Preise für Baumaterialien auf hohem Niveau, was zu einem Rückgang von Bauvorhaben führte. Sven Bading betont, dass insbesondere die Kostensteigerungen bei mineralischen Baustoffen wie Zement, Kalk und Gips sowie bei Baubedarfsartikeln aus Kunststoff signifikant waren. Diese Anstiege im Bauwesen wirken sich unmittelbar auf die Kosten für neue Wohnimmobilien aus und erhöhen somit die Endpreise für potenzielle Käufer. „Die steigenden Baukosten beeinflussen nicht nur die Preise für Neubauten, sondern können auch Renovierungen und Sanierungen bestehender Gebäude verteuern, was wiederum den gesamten Immobilienmarkt beeinflusst“, fügt Bading hinzu.

Frühindikator für Marktdynamik

Die Wirkung von Zinsen und Baukosten auf die deutschen Immobilienpreise ist von entscheidender Bedeutung für die aktuelle Marktdynamik. Die jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben eine spürbare Trendwende auf dem deutschen Wohnungsmarkt eingeleitet, indem der Finanzierungsspielraum vieler Kaufinteressenten drastisch schrumpfte und eine Abnahme der Wohnungsnachfrage sowie einen Preisverfall auslöste. Diese Entwicklung betont eindrücklich, wie sehr die Immobilienpreise von finanziellen Rahmenbedingungen und Zinspolitik abhängig sind. Der Immobilienmarkt reagiert äußerst sensibel auf Veränderungen im Zinsumfeld, was die Notwendigkeit sorgfältiger Finanzplanung und -kalkulation unterstreicht. Das Wirtschaftsforschungsinstitut zeigt zudem, dass die Preisentwicklung von Rohstoffen ein Frühindikator für makroökonomische Trends ist. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit können Investoren durch die Beobachtung von Rohstoffpreisen wertvolle Einblicke in zukünftige Entwicklungen gewinnen. Die Entwicklung der Rohstoffpreise ermöglicht eine vorausschauende Planung und Antizipation potenzieller Herausforderungen.

Der Dominoeffekt auf den Immobilienmarkt

Inmitten eines sich wandelnden Immobilienmarktes zeichnet sich ein komplexer Dominoeffekt ab, der durch die Auswirkungen der Rohstoffpreise ausgelöst wurde. Die steigenden Zinsen, gepaart mit höheren Baukosten und einer durch Inflation bedingten Kaufzurückhaltung, führen zu einer angespannten Lage, die viele potenzielle Käufer vor finanzielle Herausforderungen stellt. „Unter diesen Bedingungen müssen viele den Traum vom Eigenheim verschieben oder gar aufgeben“, sagt Bading.

Das ifo Institut prognostiziert einen dramatischen Rückgang beim Wohnungsbau in Deutschland, da für 2023 nur noch rund 245.000 fertiggestellte Wohnungen erwartet werden, im Jahr 2024 sogar nur 210.000 und 2025 lediglich etwa 175.000. Die Ursachen liegen in der erheblichen Verteuerung der Finanzierung und der Bauleistungen, begleitet von einer Reduzierung der Neubauförderung durch den Bund und strengeren Standards für den Neubau. Dies führt dazu, dass viele Bauträger keine neuen Projekte initiieren, und bestehende Aufträge beziehen sich oft auf bereits weit fortgeschrittene Vorhaben. Sven Bading gibt zu bedenken, dass paradoxerweise weiterhin Bauvorhaben im hochpreisigen Segment stattfinden, da für deren Kundschaft die gestiegenen Kosten weniger ins Gewicht fallen. Dies verdeutlicht eindrucksvoll, wie die Veränderungen in den Rahmenbedingungen und der Rückgang der Immobilienpreise das Neubaugeschäft und den Wohnungsmarkt in Deutschland beeinflussen. Im 3. Quartal 2023 sind die Preise für Wohnimmobilien um 10,2 Prozent gesunken, markierend den stärksten Rückgang seit dem Jahr 2000 und eine unmittelbare Reflexion der Preisspirale in der Baubranche auf dem Immobilienmarkt.

Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht halten

Der renommierte Experte Sven Bading unterstreicht die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt. Eine stabile Versorgung mit erschwinglichen Rohstoffen fördert die Entwicklung von Immobilienprojekten. Andererseits können Preisanstiege zu einem Rückgang der Nachfrage führen. Eine genaue Marktanalyse und Anpassung an aktuelle Bedürfnisse sind entscheidend, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Investitionssicherheit und Diversifizierung

Angesichts der Komplexität der Beziehung zwischen Rohstoffpreisen und dem Immobilienmarkt suchen Investoren nach Strategien, um ihre Portfolios zu schützen. Diversifikation, die Verteilung von Investitionen auf verschiedene Anlageklassen, ist eine effektive Methode. Forschungsergebnisse zeigen, dass Diversifikation ein entscheidender Faktor für langfristigen Anlageerfolg ist.

Die Wechselwirkung versteht und proaktiv handeln

Wechselwirkungen zwischen Rohstoffpreisen und Immobilieninvestitionen erfordert ein tiefes Verständnis und eine proaktive Herangehensweise. Die Dynamik der Rohstoffmärkte muss verstanden und flexibel darauf reagiert werden, um langfristigen Erfolg in der Immobilienbranche zu sichern. Unternehmen und Investoren stehen vor der Herausforderung, sich an ständig ändernde wirtschaftliche Bedingungen anzupassen. Eine genaue Analyse der Rohstoffpreise und eine diversifizierte Investitionsstrategie sind entscheidend, um Risiken zu minimieren und langfristige Erfolge zu gewährleisten.

Autor: Daniel Slenters

