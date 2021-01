RoomSet – intelligente Helvar Steuerung für Einzelräume

Standalone Beleuchtungssteuerung “out of the box”

Innovative LED -Technik in Kombination mit einem Lichtmanagement entfaltet optimale Strahlkraft.

RoomSet ist die intelligente Lösung von Helvar zur Beleuchtungsteuerung für einzelne Räume.

Eine Beleuchtungssteuerung sorgt für ein deutliches Plus an Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Komfort. RoomSet von Helvar ist für die schnelle und einfache Konfiguration in ähnlichen Räumen konzipiert. Alle Raumkonfigurationsdaten werden im 331 Multisensor gespeichert und die Einstellungen von einem Sensor auf den nächsten kopiert.

RoomSet funktioniert direkt aus der Verpackung heraus. RoomSet findet automatisch alle adressierbaren Digidim-Schalter, Sensoren und DALI-Leuchten. Der bedienerfreundliche Drag&Drop-Konfigurationapp setzt keine aufwendigen Schulungen voraus.

RoomSet ist die fortschrittliche Standalone- Lichtsteuerlösung von Helvar. Es ist in drei Varianten verfügbar:

RoomSet Standard: Die perfekte Lösung für die Nachrüstung einer Lichtsteuerung. Sie nutzen ein im Raum vorhandenes Wandpaneel mit unserem Bluetooth-Multisensor und der DALI-Stromversorgung.

RoomSet mit Szenen: Ideale Lösung von Helvar für brandneue Installationen – das Sieben-Tasten- Bedienfeld eignet sich perfekt für die Einstellung von individuellen Raumszenen, die zur jeweiligen Situation passen.

RoomSet Wireless: Die modernste Variante verfügt über ein kabelloses Bluetooth®-Bedienfeld. Die Beleuchtung ist, von jeder beliebigen Stelle im Raum aus kabellos zu steuern.

RoomSet von Helvar ist leicht zu montieren und vielfältig einsetzbar:

Büroanwendungen für standardmäßige Büroräume (optimale Lösung für Einzelbüros, offene Büroräume, Besprechungsräume)

Bildungsanwendungen (ideale Lösung für Klassenräume, Sporthallen, Bibliotheken, Kantinen, Korridore)

Gastgewerbe (empfohlene Lösung für Rezeption oder Atrium, Korridore, Aufzugsvorräume, Hotelzimmer, Restaurants, Businesscenter)

Gesundheitswesen (ausgezeichnete Lösung für Operationssäle, Wartebereiche, Patientenzimmer / Stationen).

Lassen Sie sich von Helvar inspirieren – von der intelligenten Lösung – von der einfachen Installation mit faszinierendem Ergebnis:

Beim Betreten des Raumes schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein.

Farbtemperatur und Intensität können durch Helvar DigiDim – Bedienfelder beliebig aufgerufen werden und somit manuell dem Tageslichtverlauf angepasst werden.

Das Einrichten einer Reihe von Klassenzimmern erfolgt in Rekordzeit durch unsere RoomSetApp per Drag&Drop und Kopieren.

Mit Helvar-Steuerung lassen sich Vintage-Leuchten mit der neuesten Lichtsteuerungstechnologie kombinieren, um eine zeitgemäße und stilvolle Atmosphäre zu schaffen.

Intelligente Beleuchtungssteuerungen von Helvar garantieren Verbesserungen des Komforts für Krankenhauspersonal und Patienten. Und sorgen für Energieeffizienz bei gleichzeitiger Funktionsüberwachung.

Zusätzliche Funktionen wie Tageslichtnutzung, An- und Abwesenheitserkennung sind standardmäßig enthalten, was diese Lösung zur ultimativen, intelligenten Standalone-Beleuchtungssteuerung macht.

Für mehr Informationen schreiben Sie eine E-Mail an info@ logiclight.de oder besuchen Sie unseren Onlineshop: https://helvarstore.de/

LOGIC Light by LOGIC Glas GmbH

Am Anger 1, 96364 Marktrodach

+49 9261 6262-0

info@ logiclight.de

Die Firma LOGIC Glas GmbH ist zertifizierter HELVAR-Partner. Gemeinsam sind wir Experten für intelligente Beleuchtung.

