ROSA-ALSCHER Group beauftragt Köster als GU

Die Münchner ROSA-ALSCHER Group treibt die Errichtung des Stadtteilzentrums von Freiham Nord in großen Schritten voran.

München, 10.12.2021 – Die Münchner ROSA-ALSCHER Group treibt die Errichtung des Stadtteilzentrums von Freiham Nord in großen Schritten voran. Für das Baufeld MK 2(3) wurde nun mit Köster ein Generalunternehmer verpflichtet, der sich wie kein Zweiter auf Projekte dieser Größenordnung versteht und in seinem Bereich ein verlässlicher Garant für alle Baumaßnahmen am neuen Tor zum Münchner Westen ist.

Ein Baufeld für eine besondere Architektur

Das sachliche Kürzel MK 2(3) gibt erst einmal wenig Auskunft über die architektonischen Qualitäten, die für diesen Abschnitt im Zentrum des neuen Münchner Stadtteils geplant sind. Deutlicher wird die Begründung des Preisgerichts, das 2019 den Entwurf des verantwortlichen Hamburger Architekturbüros Störmer Murphy and Partners GbR mit dem 1. Preis prämierte und die „vertikalen Sichtbeziehungen“ hervorhob, die perspektivisch auf „spielerische Weise“ ermöglicht werden.

Demnach sind auf diesem Baufeld Gebäudekörper um begrünte Innenhöfe vorgesehen, die auf dem Niveau des 2. Obergeschosses angelegt werden. Analog zu den Arkadengängen am nahen Mahatma-Gandhi-Platz ziehen sich auf der Ost- und Nordseite Arkadenreihen über zwei Stockwerke. Eine mediterran anmutende Leichtigkeit und die raffiniert in Szene gesetzte Raumwirkung sind die eine Seite – auf der anderen steht der attraktive Mix aus Gastronomie, Einzelhandel und Büroflächen.

Planerische Großzügigkeit in allen Belangen

Über dem Baufeld MK 2(3) wird sich einmal überirdisch eine Brutto-Grundfläche (BGF) von 24.700 m2 erstrecken, unterirdisch weitere 12.200 m2. Dabei handelt es sich um eine zweigeschossige Tiefgarage sowie eine eingeschossige Tiefgaragenspange. Diese liegt direkt unter dem öffentlichen Stadtplatz und dient als Verbindung zum benachbarten Baufeld MK 2(4). Nicht nur Planer, Architekten und Bauausführende werden über den Bruttorauminhalt von 144.800 m3 staunen, den nur dieses eine Baufeld von insgesamt vier im Zentrum von Freiham Nord umfasst. Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss der hier emporwachsenden Gebäude werden einmal Geschäfte, Restaurants und Cafes untergebracht sein, darüber Büros auf drei Geschossen.

Im Januar 2022 startet Köster

Die von der ROSA-ALSCHER Group nun als Generalunternehmer (GU) und mit den Ausführungsplanungen beauftragte Köster GmbH ist eines der größten deutschen Bauunternehmen. Köster verfügt über mehr als 2.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten Deutschlands, darunter auch in München. Der Bau-Komplettpanbieter ist ein ausgewiesener Spezialist für Hoch- und Tiefbau der verschiedensten Gebäudetypen und Nutzungsbereiche und bietet alle Leistungen von der von der Idee bis zum schlüsselfertigen Gebäude.

Der neue GU wird die Arbeiten auf dem Freihamer Baufeld im Januar 2022 aufnehmen. Die Fertigstellung ist für Januar 2024 vorgesehen. Unternehmenschef Alexander Rosa-Alscher: „Mit Köster haben wir uns für eine erste Adresse im deutschen Baugewerbe entschieden. Wir kennen uns gut und wissen, dass dieses anspruchsvolle Großprojekt in den besten Händen liegt.“

Ulrich Maute, Geschäftsführer bei der Köster GmbH, zeigt sich überzeugt von der guten Zusammenarbeit: „Mit unserer Erfahrung als ganzheitlicher Baupartner durften wir uns aktiv in die frühe Planungsphase dieses stadtprägenden Projekts in Münchens neuem Quartier einbringen. Nach der ausgesprochen konstruktiven Zusammenarbeit freuen wir uns auf die partnerschaftliche Bauausführung dieses visionären Bauvorhabens der ROSA-ALSCHER Group“.

Uber die ROSA-ALSCHER Group:

Die ROSA-ALSCHER Group verwirklicht seit Jahrzehnten bemerkenswerte Architektur und pragende Projekte im Munchener Stadtbild. Hochste Bauqualitat schafft dabei Immobilienobjekte und Investitionswerte, die sich asthetisch anspruchsvoll, aber auch funktional und okonomisch zeigen. Planen heißt fur die zur Gruppe gehorenden Buros, SAM Architekten und SAM Plantech, allerhochste Prazision. Von der Projektskizze bis zur detaillierten Ausfuhrungsplanung. Entwickeln ist die zweite wichtige Saule der ROSA-ALSCHER Group: Mit Herz und Verstand werden die Projekte von der Grundstucksbeschaffung bis zur Ubergabe der nachhaltigen, renditestarken Immobilie vorangetrieben. Realisieren von Visionen – das schafft Alexander Rosa-Alscher mit seiner Gruppe, die alle Schritte der Bauentstehung begleitet: Die Firmenstruktur verbindet samtliche Planungsleistungen aus einer Hand und schafft stadtpragende Architektur.

Über die Köster GmbH:

Die Köster GmbH ist der führende Anbieter der Bauindustrie für individuelle Bauwerke in den Bereichen Arbeitswelt, Wohnen & Leben und Infrastruktur. Wirtschaftlich und sicher werden Kundenwünsche von der Planung bis zur Schlüsselübergabe maßgeschneidert realisiert. Mit perfekten Bauabläufen, gelebten Partnerschaften und individuellen Lösungen bietet Köster alle benötigten Leistungen über ein Netz von 19 Standorten in Deutschland. Die Köster GmbH mit Sitz in Osnabrück ist Teil der Köster-Gruppe mit mehr als 2.000 Mitarbeiter/innen.

Weitere Presseinformationen bei:

Sophia Schwarzmaier

Münchener Grundbesitz und Development GmbH

ein Unternehmen der ROSA-ALSCHER Group

Walter-Gropius-Str. 23

80807 München

Tel: +49 89 98 24 94 – 22

E-Mail: S.Schwarzmaier@muenchenergrundbesitz.de

www.rosa-alscher.com

.Die ROSA-ALSCHER Group verwirklicht seit Jahrzehnten bemerkenswerte Architektur und prägende Projekte im Münchener Stadtbild. Höchste Bauqualität schafft dabei Immobilienobjekte und Investitionswerte, die sich ästhetisch anspruchsvoll, aber auch funktional und ökonomisch zeigen.

Planen heißt für die zur Gruppe gehörenden Büros, SAM Architekten und SAM Plantech, allerhöchste Präzision. Von der Projektskizze bis zur detaillierten Ausführungsplanung. Entwickeln ist die zweite wichtige Säule der ROSA-ALSCHER Group: Mit Herz und Verstand werden die Projekte von der Grundstücksbeschaffung bis zur Übergabe der nachhaltigen, renditestarken Immobilie vorangetrieben.

Realisieren von Visionen – das schafft Alexander Rosa-Alscher mit seiner Group, die alle Schritte der Bauentstehung begleitet: Die Firmenstruktur verbindet sämtliche Planungsleistungen aus einer Hand und schafft stadtprägende Architektur.

Kontakt

ROSA-ALSCHER Group

Sophia Schwarzmaier

Walter-Gropius-Strasse 23

80807 München

+49 89 98 24 94 – 22

+ 49 89 98 24 94 – 09

s.schwarzmaier@muenchenergrundbesitz.de

https://rosa-alscher.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.