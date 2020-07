Rotary RMI Classic Cars Parade 2020 in Alzenau

Der Rotary-Club Rhein Main International fördert diverse soziale Projekte und unterstützt Maßnahmen in der Region, wo Hilfe gebraucht wird. Die finanziellen Mittel dafür generiert der Club aus Spenden und Veranstaltungen.

Im nun 4. Jahr veranstaltet der Club unter dem Motto “Wheels for a Good Cause” seinen jährlichen Event rund um historische Fahrzeuge.

In den letzten Jahren fanden diese Veranstaltungen in größerem Rahmen statt. Aufgrund der Umstände wurde für 2020 das Konzept angepasst. “Genießen und Gutes tun: Wir werden dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Villa Meßmer, Alzenau, einen kleineren, aber sehr schönen Event für Classic Cars und deren Liebhaber veranstalten, in dessen Mittelpunkt eine geführte Ausfahrt auf wenig bekannten, romantischen Routen durch den Spessart sowie ein gemeinsames Barbecue rund um die Villa Meßmer nach Rückkehr stehen.” erläutert Projektleiter Christoph Schließmann.

Anmeldungen sind daher unbedingt erforderlich:

https://www.wheels-for-a-good-cause.charity/

oder über das Organisationsteam: rotaryrheinmain@gmail.com

Geboten wird:

-Beginn 13.09.2020 um 9:00 Uhr kleiner Begrüßungsumtrunk mit Catering Registrierung der Fahrzeuge und Besatzung

-Geführte Oldtimer-Charity-Ausfahrt durch den idyllischen Spessart 10:00-13:00 Uhr entlang romantischer und wenig bekannter Routen.

-Begegnungen und Gespräche

-Barbecue in der Villa Meßmer ab 13:00 Uhr: Champagnerempfang / Barbecue / Getränkeauswahl

-Unterstützung von “Tafeln” im Raum Alzenau, Aschaffenburg und Seligenstadt

Kosten: EUR 400,- *

* Pro Fahrzeug mit 2 Personen EUR 400,- jede weitere Person + EUR 60,-

Davon EUR 300,- als Spende gegen Rotary-Spendenquittung für “Die Tafel” in Alzenau / Aschaffenburg / Seligenstadt.

Ausrichter:

Rotary Club Rhein-Main International www.e-club-rhein-main-international.rotary.de Kontakt: rotaryrheinmain@gmail.com

In Kooperation mit Villa Meßmer Brentanostraße 30 63755 Alzenau www.villa-messmer.de

VIDEO: https://youtu.be/t1dSm0J88fI

Herzlich Willkommen beim Rotary E-Club Rhein-Main International, einem international ausgerichteten engagierten Service-Club, in dem sich Angehörige verschiedener Berufe unabhängig von politischen und religiösen Richtungen zusammengeschlossen haben. Als seine Ziele nennt Rotary humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben.

Kontakt

Rotary Club Rhein-Main International

Udo Peters

Hotel MainChateau – Klein Maingasse 16-18

63500 Seligenstadt, 63500 Germany

rotaryrheinmain@gmail.com

https://e-club-rhein-main-international.rotary.de/

