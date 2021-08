Rote Kirschen an den Bäumen – und auch in der Teetasse

Der neue Tee des Monats von AURESA: 10% Rabatt auf Früchtetee “Kirschbombe”

Im August hat die Kirschsaison ihren Höhepunkt erreicht. Die leckere rote Steinfrucht ist jetzt überall zu finden – im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt und natürlich auch in Form von zahlreichen Leckereien in den heimischen Küchen. Neben Kirschkuchen, -eis und selbstgemachter Kirschmarmelade darf auch Kirschtee bei dieser Aufzählung nicht fehlen – zumindest, wenn es nach dem Hanauer Teehändler AURESA geht. Deshalb gibt es den ganzen August über 10% Rabatt auf den leckeren Früchtetee “Kirschbombe” https://www.auresa.de/kirschbombe .

Das Besondere an diesem AURESA Früchtetee sind seine Zutaten. Schließlich enthält die Kirschbombe nicht nur kleine Sauerkirschstücke, sondern auch einen großen Anteil an ganzen getrockneten Kirschen. Ergänzt werden diese noch durch Hibiskusblüten, Weinbeeren und Holunderbeeren. Gemeinsam ergeben diese Zutaten einen vollmundigen und wunderbar fruchtigen Tee, der sowohl warm als auch kalt schmeckt. An heißen Augusttagen lässt sich aus der “Kirschbombe” also auch ruckzuck ein erfrischender Eistee zaubern.

“Dieser Früchtetee besteht nur aus koffeinfreien Zutaten und enthält zudem auch keinen Zucker. Damit eignet er sich perfekt als Kindertee. Gekühlt kann er im Sommer sehr gut als Alternative zu fertigem Eistee aus dem Supermarkt oder Limonade angeboten werden. Aber natürlich kommen hier nicht nur Kinder voll auf ihre Kosten. Unsere “Kirschbombe” schmeckt Kirschfans jeden Alters und das sowohl im Sommer als auch im Winter.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Tee und Kaffee von AURESA – nachhaltig, klimaneutral und lecker

AURESA bietet nicht nur hochwertige Tee- und Kaffeespezialitäten, sondern setzt sich auch für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein. Das beginnt bereits beim Onlineshop an sich, dessen Server komplett mit Ökostrom betrieben wird. Auch Bürogebäude und Lager werden ebenfalls mit Ökostrom versorgt. Sämtliche im Shop getätigten Bestellungen werden zudem mit DHL GoGreen und damit gänzlich klimaneutral verschickt. Außerdem hat AURESA sich dazu verpflichtet, für jedes im Shop verkaufte Produkt einen Baum zu pflanzen.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

