Rotho entwickelt nachhaltige Lunchbox aus recycelten Materialien

Mit Tresa bringt Rotho eine einzigartige, nachhaltige Lunchbox auf den Markt.

Würenlingen, 22.04.2022 – Rotho, Hersteller für Haushaltsprodukte, bringt mit der Linie Tresa eine nachhaltige Lunchbox auf dem Markt, die Außer Haus Bestellungen revolutionieren könnte. Das Besondere: Aufgrund der Kombination von lebensmittelechten und recycelten Materialien können die Lunchboxen zu 100% recycelt werden – unserer Umwelt zuliebe.

Innovative Nutzung von recycelten Materialien

Rotho stellt bereits einige ihrer Produkte mit ausschließlich recycelten Materialien her – so zum Beispiel XYZ. Die Herausforderung bei Tresa: Während ein möglichst großer Anteil des Produkts aus recycelten Materialien hergestellt sein soll, dürfen Lebensmittel mit diesen nicht in Berührung kommen. Die Behälter werden deshalb mit Hilfe einer sogenannten Skin-Moulding-Technologie hergestellt. Das Verfahren ermöglicht, dass zwei Kunststoffkomponenten in Schichten kombiniert werden können – außen lebensmittelechtes Material, innen recyceltes Material.

Pfandsystem soll den nachhaltigen Kreislauf schließen

Tresa ist nicht nur für den privaten Gebrauch gedacht. Die Vision der Produktentwickler ist eine größere. So sollen die Lunchboxen in naher Zukunft Einwegprodukte bei Außer Haus Bestellungen in Restaurants ersetzen. Wie in vielen deutschen Cafes bei To Go Kaffeebechern bereits etabliert, ermöglicht Tresa ein Pfandsystem für wiederverwendbare Lunchboxen. Tresa könnte so – gegen Pfand – bei verschiedenen Restaurants abgegeben oder bei der nächsten Essensbestellung erneut verwendet werden.

Die Lunchboxen sind in zwei Größen – 350 ml und 1020 ml – erhältlich. Der hochtransparente Deckel ermöglicht den Blick ins Innere. Die Boxen sind außerdem ohne Deckel platzsparend ineinander stapelbar. Mehr Informationen zur Tresa Lunchbox erhalten Sie hier.

Über Rotho

Rotho gehört zu den führenden Herstellern von Haushaltsprodukten in Europa. Erreicht hat das Schweizer Unternehmen diese Position durch die konsequente Orientierung am Kundennutzen sowie durch das langjährig aufgebaute Know-how engagierter Mitarbeitenden. Seit 1889 hat sich Rotho flexibel an wandelnde Markt- und Kundenanforderungen angepasst und sich so zum beliebtesten Lieferanten der Branche entwickelt.

Rotho gehört zu den führenden Herstellern von Haushaltsprodukten in Europa. Erreicht hat das Schweizer Unternehmen diese Position durch die konsequente Orientierung am Kundennutzen sowie durch das langjährig aufgebaute Know-how engagierter Mitarbeitenden. Seit 1889 hat sich Rotho flexibel an wandelnde Markt- und Kundenanforderungen angepasst und sich so zum beliebtesten Lieferanten der Branche entwickelt.

Firmenkontakt

Rotho Kunststoff AG

Luca Marcigot

Industriestrasse Althau 11

5303 Würenlingen

+41(0)56 2971313

infoeco22@protonmail.com

https://rotho.com/

Pressekontakt

Rotho Kunststoff AG

Domzal Jakub

Industriestrasse Althau 11

5303 Würenlingen

+41(0)56 2971313

infoeco22@protonmail.com

https://rotho.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.