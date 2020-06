Routinen für einen kühlen Kopf in der heißen Jahreszeit

Wohlbefinden mit Kräuterpower von Pukka Herbs

Die ayurvedische Lehre bietet wertvolle Tipps für Frische und ein kühles Gemüt in der Sommerzeit. Im Ayurveda gilt der Grundsatz “Gleiches verstärkt Gleiches”, daher rät die Lehre zu einer Ernährung, die die gegensätzlichen Eigenschaften der Jahreszeit widerspiegelt. Um den Körper in Balance zu halten, steht der Sommer im Zeichen von Gelassenheit und Kühle. Speziell für diese Bedürfnisse kreierte Pukka Kräuterexperte Sebastian Pole den erfrischenden Bio-Tee “Mint Refresh”. Auch die Bio-Kräutertees “Drei Minze”, “Mint Matcha Green” und “Klar” sind ideal, um im Sommer Wohlbefinden zu schenken. Zusammen mit dem Pukka Bio-Nahrungsergänzungsmittel “Clean Greens” gelingt so ein strahlender Sommer.

Sommerzeit ist Pitta-Zeit

Dr. med. Marisa Hübner, Ärztin für Innere Medizin und Ayurveda erklärt: “Im Ayurveda wird zwischen drei Funktionsprinzipien unterschieden (Doshas): Vata, Pitta und Kapha. Sie sind in jedem Menschen in unterschiedlichen Ausprägungen vorhanden und bestimmen damit den Konstitutionstyp und die Individualität jedes Einzelnen. Lebensstil, Ernährung, Jahreszeiten und andere äußere Einflüsse können das Gleichgewicht der Doshas durcheinanderbringen. Die heißen Sommermonate werden von Pitta, dem Feuerelement, dominiert und können zu einer Zunahme von Pitta im Körper führen. Für den Sommer sind daher Routinen, Lebensmittel und Kräuter empfehlenswert, die Pitta beruhigen.”

Für Abkühlung, Ruhe und Sammlung hilft diese ayurvedische Sommerroutine:

– Mit der Sonne aufstehen und von dem natürlichen Instinkt Gebrauch machen, früh zu erwachen.

– Viel trinken. Getränke bei Zimmertemperatur sind ideal, beispielsweise ein erfrischender Pfefferminz-Tee. Der Pukka Bio-Tee “Mint Refresh” mit kühlender Pfefferminze, süßen Fenchelsamen und Rose wurde speziell für Pitta-Typen konzipiert. Auch die Bio-Tees “Drei Minze” und “Mint Matcha Green” sind perfekte Begleiter im Sommer. Eiskalte Getränke hingegen können das Verdauungssystem zu sehr belasten.

– Eine tägliche Yoga- oder Meditationsroutine, die Körper und Geist beruhigt und so die Körpertemperatur senkt. Um die im Sommer nachlassende Verdauungskraft anzuregen, eignen sich Dehnübungen für Bauch und unteren Rücken, wie “Ardha Matsyendrasana” (Drehsitz).

– Leichte und einfach zu verdauende Speisen bevorzugen. Empfehlenswert sind süße, bittere und herbe Lebensmittel wie grünes Blattgemüse, Aprikosen, Melone oder Hafer. Für einen extra grünen Kick sorgt das Pukka Bio-Nahrungsergänzungsmittel “Clean Greens” mit elf grünen Kräutern wie Weizengras, Spirulina und Brennnessel. Typische Sommerlieblinge wie Rohkost und kalte Speisen werden im Ayurveda nur in Maßen empfohlen. Stark erhitzende, scharfe und saure Lebensmittel wie z.B. Chili, Essig, scharf Angebratenes und Frittiertes sollten eher sparsam eingesetzt werden.

– Milde Gewürze wie Fenchel und Koriander beruhigen Pitta, wirken sich aber gleichzeitig positiv auf das Verdauungsfeuer aus. Der Pukka Bio-Tee “Klar” enthält neben Fenchelsamen kühle Pfefferminze, Aloe Vera und tiefgrün erfrischende Kräuter wie Brennnessel und Löwenzahn.

– Idealerweise vor 23 Uhr zu Bett gehen, bevor das Pitta-Dosha seinen Höhepunkt erreicht.

Preis: Bio-Tees, 20 Sachets, UVP: 3,99 EUR; Bio- Nahrungsergänzungsmittel “Clean Greens”, 112 g, UVP: 39,99 EUR

Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln:

Pukka hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen mit der Kraft der Bio-Kräuter und -Gewürze höchster Qualität zu verbinden. Mit Expertise und den feinsten Kräutern hergestellt, tragen die Pukka Kreationen zum Wohl der Menschen, Pflanzen und des Planeten bei. Pukka bedeutet “authentisch” und “hervorragend” und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1% des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

