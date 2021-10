RTI ConnextCon 2021: Preparing for an Autonomous Future

Reale Anwendungsfälle mit der European Space Agency (ESA), Schilling Robotics, Li Auto, DocBox und mehr

Sunnyvale (USA)/München, Oktober 2021 – Real-Time Innovations (RTI) gibt seine siebte jährliche Virtual ConnextCon 2021 bekannt, die vom 19. bis 20. Oktober für die Regionen EMEA und APAC sowie vom 26. bis 27. Oktober für USA und Amerika stattfindet. Die ConnextCon 2021 ist das weltweit größte Treffen von RTI-Kunden, Softwarearchitekten und Entwicklern autonomer Systeme. Die zweitägige virtuelle Veranstaltung bietet praktische Workshops, echte Anwendungsfälle, Markteinblicke von RTI-Führungskräften, technische Anleitungen von Experten und ermöglicht es Kunden, die Implementierungen von RTI Connext® mit interaktiven Demos zu diskutieren.

Details zum virtuellen Event:

EMEA/APAC: 19.-20. Oktober 2021

USA/Amerika: 26.-27. Oktober, 2021

Die ConnextCon 2021 wird untersuchen, wie sich Unternehmen auf eine vollständig autonome Zukunft vorbereiten können, einschließlich der Bewältigung von Herausforderungen wie Konnektivität und Mobilität bis hin zu Security und Sicherheitszertifizierung. Die diesjährigen Veranstaltungen bieten die erforderlichen Einblicke, um den Weg zu vollständig autonomen Systemen von der Entwicklung bis zur Produktion zu meistern, solange die Möglichkeiten auf dem Markt noch offen sind.

Als größter Anbieter von Software-Frameworks für autonome Systeme steht RTI mit seinen Kunden an der Spitze der Autonomie – führend mit realen Systemen in autonomen Fahrzeugen, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungswesen, Medizintechnik, Transportwesen, Energie, Industrieautomation und mehr. Die Teilnehmer lernen von Nutzern, die reale autonome Systeme bauen, und können Ideen, Fragen und Antworten in Echtzeit austauschen.

Referenten der ConnextCon 2021 sind unter anderem:

19.-20. Oktober 2021 (EMEA/APAC):

– Dr.-Ing. Thomas Krueger, Teamleiter des Human-Robot Interaction Lab, European Space Agency (ESA)

– Li Mu, Software-Architekt, Li Auto

26.-27. Oktober 2021 (USA/Amerika):

– Richmund Fries, VP of Technology, DocBox

– Ryan Darnley, Engineer II, Carnegie Mellon University

– Jac Stofberg, Principal Software Engineer, Schilling Robotics

RTI-Führungskräfte und technische Experten werden zudem umsetzbare Inhalte präsentieren, darunter die Definition einer modernen Fahrzeugarchitektur, die Implementierung chirurgischer Robotik, Sicherheitsanforderungen für missionskritische Verteidigungssysteme, technische Einblicke in die Skalierbarkeit verteilter Systeme sowie die Verwendung von RTI Connext für die Entwicklung und Bereitstellung verteilter Anwendungen.

Die Teilnehmer der ConnextCon 2021 erwartet ein dynamisches Erlebnis mit Präsentationen, Panels, Demos, Interaktionen und Networking-Möglichkeiten.

Hier geht es zur vollständigen Agenda und zur Anmeldung für die kostenlose Veranstaltung: https://bit.ly/2VvFIFu

Real-Time Innovations (RTI) ist der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTI”s oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 1.700 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

Firmenkontakt

Real-Time Innovations, Inc. (RTI)

Reiner Duwe

Terminalstr. Mitte 18

85356 München

+49 151 41460561

info@rti.com

http://www.rti.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Sabrina Hausner

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0

rti@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.