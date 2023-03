RTI schließt sich der NXP GoldVIP-Plattform an

RTI Connext Drive liefert DDS-basiertes Kommunikationsframework zur Beschleunigung von Prototyping und Tests von Echtzeitdaten für softwaredefinierte Fahrzeuge

Sunnyvale (USA)/ München – März 2023 – Die Connext Drive® Automotive-Plattform von Real-Time Innovations (RTI) ist jetzt über das GoldVIP-Programm von NXP® Semiconductors erhältlich. NXP-Kunden können nun direkt auf die Technologie zugreifen, um Echtzeit-Datenflüsse auf Basis des Data Distribution Service (DDS™)-Protokolls innerhalb und über ihr zonales Architekturdesign zu bewerten und zu testen.

GoldVIP ist die Referenzplattform für die Fahrzeugintegration von NXP, die die Evaluierung der S32G-Hardware und das Rapid Prototyping beschleunigt. Mit Connext Drive können Entwickler und Systemarchitekten auf Echtzeit-Kommunikation zugreifen, um Prototypen schnell zu erstellen und spezifische Szenarien für zonale Architekturen zu testen. Connext Drive ist für den Betrieb auf der S32G2-Plattform optimiert und bietet Automobilentwicklern eine schnelle, zuverlässige datenzentrische Kommunikation auf Arm® Cortex®-A53 und Cortex-M7 Cores.

Connext Drive ist ein produktionsbewährtes Konnektivitäts-Framework für die Automobilindustrie. Seine skalierbare und sicherheitszertifizierbare Plattform bildet die Grundlage für zonale Architekturen und künftige Software-definierte Fahrzeuge (SdV), die das gesamte System vom Steuergerät über das Gateway bis zum zentralen Steuergerät verbinden. Connext Drive basiert auf dem DDS-Standard und bietet eine offene, interoperable Plattform, die mit den Umgebungen ROS 2, AUTOSAR™ Classic und AUTOSAR Adaptive arbeitet. Dieser standardisierte Ansatz steigert die Leistung und bietet eine enorme Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Risikominimierung.

„Der Übergang des Automobilmarkts in das Software-definierte Zeitalter ist die erste Station auf dieser ehrgeizigen Reise, um zonale Architekturen zu ermöglichen. Hier ist die S32G-Plattform wegweisend“, erklärt Pedro Lopez Estepa, Director of Automotive bei RTI. „Mit dem NXP GoldVIP-Programm können Entwickler mit einer Auswahl an marktführenden Technologien, zu denen jetzt auch Connext Drive und seine einzigartige datenzentrische Konnektivität gehören, entwickeln und schnell Prototypen erstellen. RTI vereinfacht die Prototyping-Umgebungen durch beispielhaften Anwendungscode, der Gateway-Fähigkeiten ermöglicht und damit die zonenübergreifende Kommunikation enorm beschleunigt.“

„Software-definierte Fahrzeuge verändern die Automobilindustrie und die S32G-Fahrzeugnetzwerkprozessoren von NXP bieten eine sichere Echtzeit- und Anwendungsverarbeitung für konsolidierte, serviceorientierte Fahrzeugcomputer“, so Brian Carlson, Global Marketing Director für Fahrzeugsteuerungs- und Netzwerklösungen bei NXP. „Indem wir den Automobilherstellern den direkten Zugang zu RTIs führendem DDS-basierten Kommunikationsframework im S32G GoldVIP-Produkt ermöglichen, können sie die Echtzeitkommunikation innerhalb und über zonale Architekturen hinweg nutzen. So können sie den Wert der S32G-Netzwerkbeschleunigung ausschöpfen und die Skalierbarkeit und Leistung bereitstellen, die erforderlich ist, um Fahrzeuge auf die Straße zu bringen.“

Eine vorintegrierte, limitierte Lizenz für Connext Drive auf der GoldVIP-Plattform ist über die NXP-Website erhältlich. Informationen zu RTI Connext Drive steht unter rti.com/drive.

Real-Time Innovations (RTI) ist der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTI“s oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 1.800 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

