Rudolf Scharping ist neues Beiratsmitglied der xalution group

ERP-Spezialist baut Kompetenzen in Public Sector und Healthcare aus

Nürnberg, 2. Februar 2021 – Pünktlich zum Jahresauftakt stellt sich die xalution group GmbH ( www.xalution.com), ein offizieller Microsoft Gold-Partner, strategisch breiter auf: Mit Rudolf Scharping holt sich der erfahrene Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen einen gestandenen Experten für die Geschäftsfelder öffentliche Dienstleistungen und Gesundheitswesen an Bord. Er ergänzt damit ab sofort den hochkarätig besetzten xalution Beirat, dem bereits mit Wolfgang Lux und Andreas Oerter zwei ausgewiesene Profis in den Bereichen Handel, e-Commerce und Supply Chain angehören.

Scharping bringt als ehemaliger Bundesminister der Verteidigung und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz umfassendes Wissen um Prozesse, Strategien und Vorgehensweisen in verschiedensten Ämtern und Behörden mit, von dem sich xalution Geschäftsführer Tobias Endl ein noch besseres Verständnis über die Gegebenheiten im im öffentlichen Sektor verspricht: “Deutschland liegt in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung im europäischen Vergleich weit zurück. Das belegt eine aktuelle Studie, die Cap Gemini im Auftrag der EU- Kommission durchgeführt hat. Wir würden gerne dabei unterstützen, das zu ändern. Mit unserer ausgewiesenen Prozess- und IT Expertise können wir auch auf regionaler Ebene digitale Projekte effizient umsetzen.”

Knowhow bei der Steuerung staatlicher Aufgaben

Rudolf Scharping weiß um diese Problematik und ist seit mehreren Jahren als Berater von Unternehmen der Privatwirtschaft tätig – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Asien. In dieser Funktion unterstützt er sowohl Entscheidungsträger der öffentlichen Hand als auch die beteiligten Unternehmen dabei, optimale Lösungen zu finden und umzusetzen – und so die Leistungsfähigkeit der Verwaltung nachhaltig zu erhöhen.

“Dazu gehört natürlich auch die technische und administrative Ausgestaltung der Verwaltungstätigkeit”, begründet Scharping sein Engagement für xalution. “Digitalisierung ist dabei ein zentrales Thema. Denn nur auf Basis digitaler Strukturen kann der öffentliche Sektor kostengünstiger und effizienter werden. Deswegen ist es wichtig, für das richtige Projekt auch die passenden Akteure einzusetzen. Kleinere Unternehmen kommen dabei derzeit leider noch nicht im größeren Umfang zum Zug, obwohl sie oftmals die schlankeren und schnelleren Lösungen anbieten, die dennoch auf etablierten Standards beruhen. Das würde ich gerne ändern”.

xalution ist sehr froh, mit Herrn Scharping ein neues Beiratsmitglied gewonnen zu haben, welches bei der weiteren Geschäftsentwicklung aktiv unterstützen kann.

Die xalution group GmbH implementiert erfolgreich Branchenlösungen für Microsoft Dynamics 365 für Unternehmen in der Sport- und Modebranche, sowie im Public- und Health Sektor. Unser internationales Team mit rund 100 Beratern, Entwicklern und Datenbankspezialisten kann unsere Leistungen in mehr als 10 Sprachen erbringen. Als zertifizierter Microsoft Gold Partner bieten wir unseren Kunden das gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktportfolio und die damit verbundenen Dienstleistungen. Zum Kern unserer Leistungen gehören die Optimierung von Geschäftsprozessen, der möglichst effiziente Einsatz von Unternehmenssoftware und Digitalisierungsprojekten. Mit langjähriger Erfahrung in internationalen Projekten mit komplexen organisatorischen Herausforderungen bieten wir unseren Kunden stabile und zuverlässige Lösungen.

