Rückblick MICE Branchentreff Köln

Eine großartige Plattform für Event-Business und aktiven Austausch

Am 27. Oktober fand der MICE Branchentreff in Köln, an Bord der MS RheinGalaxie statt. Das Event wurde bereits 2019 gebucht, musste allerdings dreimal verschoben werden. Umso großer war die Vorfreude aufs Netzwerken an Bord dieses Schiffes der Superlative. Das Team der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH und Andreas Albani überzeugten mit einem neuen galaktischen Schiff (der RheinGalaxie), hervorragendem Service und besten Speisen. Die Netzwerkpartner und Aussteller sorgten für Inspiration und News-Transfer im Rahmen des Speed Networkings und anschließender offener Ausstellung. Und Anne Damm brachte trommelnd alle Beteiligten in ein beschwingtes WIR-Feeling. Kurzum: eine großartige Plattform für Austausch und Geschäfte bei jeder Menge neuen Impulsen.

Dies war gleichzeitig der krönende Abschluss einer rundum gelungenen Veranstaltungsserie. Seit September hatte das Team um Susanne Illerhaus bei acht Fam Trips und drei Networking Events über 50 Ausstellern mit etwa 200 Veranstaltungsplanern vernetzt. Zurecht blickt Illerhaus Marketing voller Stolz auf die letzten Wochen zurück, die herausfordernd und gleichzeitig großartig waren.

Nun laufen die Planungen für 2023 auf Hochtouren. Es sei schon so viel verraten: Für Susanne Illerhaus erfüllt sich im kommenden Jahr ein Herzenswunsch.

Sobald die einzelnen Networking Termine fix sind, findet man diese unter https://illerhaus-marketing.com/aktuelle-events/

Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

Firmenkontakt

ILLERHAUS Marketing

Susanne Illerhaus

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 7397-000

kontakt@illerhaus-marketing.com

http://www.illerhaus-marketing.com

Pressekontakt

ILLERHAUS Marketing

Doreen Feldmann

Enzianstr 4a

82319 Starnberg

08151/7397-001

d.feldmann@illerhaus-marketing.com

http://www.illerhaus-marketing.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.