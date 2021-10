Rückstausicherungen sorgen für reibungslose Abwasserentsorgung

Wie funktioniert Rückstausicherungen?

Erscheint die Toilette verstopft oder der Abfluss fließt nicht mehr richtig ab, kann dies mehrere Ursachen haben.

Es liegt nicht immer zwangsläufig an Ablagerungen, die sich gebildet haben und den Abfluss verstopfen.

Vor allem beim Einsatz von Hebeanlagen kann die Ursache für nicht ordnungsgemäß abfließendes Wasser eine defekte oder nicht mehr einwandfrei funktionierende Rückstausicherung sein.

Bei allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Kanal- und Rohrsanierung, sowie der Reinigung und Wartung der Rückstausicherung sind wir in Hannover und Umgebung ein zuverlässiger Partner.

So funktionieren Rückstausicherungen

In allen Immobilien werden die sanitären Anlagen wie Toiletten, Duschen oder Badewannen genauso wie Abwasser verursachenden Geräte wie Spül- und Waschmaschinen an das Rohrleitungssystem für Abwässer angeschlossen.

So wird das anfallende Wasser in einen zentralen Abwasserkanal geleitet.

Im Normalfall funktioniert dies über ein einziges Rohr zur Grundstücksentwässerung.

Durch starken Regen oder eine Kanalverstopfung kann es zu einem Stau des Abwassers im Kanal kommen.

Dadurch kann das Abwasser durch den Wasserdruck zurück zu den sanitären Anlagen bzw. den Geräten fließen.

Häufig kommt dies in Kellerräumen vor, da sich diese oftmals höhenmäßig unter dem Niveau des Kanals befinden.

Dafür sind Hebeanlagen bzw. eine allgemeine Rückstausicherung im Abwasserkanal vorhanden.

Der Rückfluss des Wassers und damit teure Wasserschäden werden so verhindert.

Unsere geschultes Fachpersonal berät sie gern zum Thema Rückstauverschlüsse.

Verschiedene Arten der Rückstausicherung

Klappen- oder Kolbenverschlüsse als Rückstausicherung können überall dort eingesetzt werden, wo aufgrund eines ausreichenden Gefälles eine Schwerkraftentwässerung zum Abwasserkanal möglich ist.

Diese sind mechanisch geregelt und schließen bei Rückstau der Kanäle mit einer Kraft von ca. 1.000 Newton.

Sind tiefer gelegene Bereiche gegen einen Rückstau abzusichern, sollten elektrische Hebeanlagen eingesetzt werden.

Hier wird eine Rückstauschleife verwendet, die das Abwasser unterhalb der Kellerdecke sammelt.

Auch bei Stromausfällen kann es dadurch im Keller nicht zu einer Überflutung kommen.

Vollelektronisch betriebene Rückstausicherungen stellen eine weitere Alternative dar.

Diese bieten ebenfalls bei Stromausfällen sicheren Schutz vor dem Rückstau von Abwässern.

Reinigung und Wartung der Rückstausicherung in Hannover

Egal welche Art von Rückstausicherung, für eine einwandfreie Funktion ist eine Wartung erforderlich.

In Hannover und Umgebung führen wir gern die fachgerechte Wartung durch.

Durch die regelmäßige Überprüfung und Wartung der Rückstauabsicherung kann eine ordnungsgemäße Funktion über einen langen Zeitraum hinweg gewährleistet werden.

Somit wird ein maximaler Schutz vor Wasserschäden durch einen Rückstau garantiert.

Entlastung durch Kanalsanierung schaffen

Treten im Kanal immer wieder Rückstaus auf, obwohl kein starker Regen gefallen ist, lieg höchstwahrscheinlich eine Beschädigung oder Verstopfung des Kanals selbst vor.

Eine umfangreiche Kanalsanierung kann dann dabei helfen, installierte Hebeanlagen oder Rückstauabsicherungen zu entlasten und die Gefahr von Wasserschäden zu senken.

Aufgrund einer Kanalinspektion erstellen wir ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für eine entsprechende Kanalsanierung.

Gern beraten wir Sie umfangreich zum Thema Rückstauverschlüsse und Rückstauschutz.

Ein Anruf genügt.

Quelle: https://abfluss-verstopft.flink-rohrreinigung.de/rueckstausicherungen-sorgen-fuer-reibungslose-abwasserentsorgung/

Ihr Abfluss wird wieder fit gemacht. Egal ob verstopftes Klo, Badewanne, Abfluss oder Kanal, es wird wieder frei gemacht. Unsere Sanitär, Kanal & Rohrreinigungsunternehmen-Partner reinigen es wieder. Bei uns bekommen Sie eine umfangreiche Beratung, erstklassige Arbeit, fürsorgliche Betreuung und einen weitreichenden Service. Mit Hilfe von den modernster Gerätschaft, sowie geschultem Personal sind alle Klempner allen möglichen Schwierigkeiten gewappnet. Für eine makellose Umsetzung der Arbeit. 24/7h Notdienst ist gsorgt: Auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten sind wir für Sie da. Egal ob verstopftes Klo, Badewanne, Abfluss oder Kanal, die Klempner machen es wieder Frei. Unsere Sanitärpartner reinigt es wieder. 24h Notdienst -Rohrreinigung -Kanalreinigung -Reinigung vom Abfluss -TV-Rohruntersuchung -Sanitärinstallation -Abflussreinigung WC, Küche, Bad ) -Wurzelfräsung -Rohrortung -Dichtigkeitsprüfungen

Kontakt

Flink Rohrreinigung Berlin Klempner + Sanitär Notdienst

— —

Stralsunder Str 29A

13355 Berlin

030 56838122

info@flink-rohrreinigung.de

https://fixe-rohrreinigung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.