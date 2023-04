Ruhepol Health Organization GmbH erwirbt TIMEPAY GmbH

TIMEPAY GmbH ( www.timepay.de), ein innovatives Unternehmen im Bereich Messung und Abrechnung von Telefon- und Videogesprächen, hat heute offiziell den Verkauf des Unternehmens an das E-Health Unternehmen und Ruhepol Health Organization bekannt gegeben.

Der Verkauf ist das Ergebnis einer gründlichen Überprüfung strategischer Optionen durch das Managementteam von Ruhepol, um den Ausbau des Unternehmens mittels hoch skalierbarer und patentierter Lösungen sicherzustellen und den Shareholder Value zu maximieren.

„Die herausragende patentierte minutengenaue Abrechnungsmöglichkeit der TIMEPAY wird uns helfen den Beratungssektor im Patientenbereich als auch zwischen Healthtech-Industrie und allen medizinischen Dienstleistern zu revolutionieren. Anhand der TIMEPAY Technologie kann jede telefonische Beratung oder Support auf Wunsch zu jedem Zeitpunkt während eines gewöhnlichen Telefonats oder Video-Chats kostenpflichtig gestaltet werden. Ärzten, Therapeuten und dem Gesundheitsmarkt wird somit eine sehr einfache Möglichkeit geboten, über das Telefon oder per Videotelefonie Wertschöpfungen in Form von Beratungen oder Support einfach und rechtssicher zu gestalten, ganz ohne Pre-Paid Lösungen, teure 0900 Servicenummern oder starre Wartungsverträge“, so Wolfgang F. Mosebach, CEO der Ruhepol Health Organization GmbH.

Ruhepol ist als Holding unter anderem an der medinout Weltgesundheitsplattform beteiligt, einem Digital Health Tech Unternehmen, welches sich auf die Bereitstellung von Kommunikations- und Tele-Medizin Lösungen spezialisiert, in Verbindung mit E-Education, E-Commerce und Data Marketing Angeboten. Es ist geplant, die Technologie von TIMEPAY zu nutzen, um die Geschäftsaktivitäten weiter auszubauen.

Die Transaktion wird voraussichtlich am 20. April abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen.

„Wir sind sehr erfreut, den Verkauf der TIMEPAY GmbH an die Ruhepol bekannt zu geben“, sagte Michael Basler, Geschäftsführer des Unternehmens. Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass das TIMEPAY Patent und die Technologie in der Health Care Welt einen hochskalierbaren Markt findet, um auch hier die Form der telefonischen kostenpflichtigen Beratung zu revolutionieren.

Kontakt:

Ruhepol Health Organization GmbH

Raphaelsweg 13

85625 Baiern

www.ruhepol.com / mosebach@ruhepol.com / +49 (0)172 7908314

TIMEPAY GmbH

www.timepay.de

info@timepay.de

TIMEPAY ist eine internetbasierte Kommunikationslösung mit flexibler (POST-PAID) zeitgenauer Erfassung und Abrechnung von Beratungs- und Supportleistungen.

