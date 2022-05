Rund und kompakt: Vier Funktionen, ein Behälter

Kompaktfettabscheideranlage NeutraLux von Mall

Die Kompaktanlage NeutraLux enthält neben der normgerechten Fettabscheideranlage und der Probenahmemöglichkeit auch eine integrierte Doppelhebeanlage und vereint damit vier Funktionsbereiche in einem Bauwerk.

Im Fettabscheider NeutraLux aus Stahlbeton sind die Funktionsbereiche Schlammfang und Fettabscheider in der ersten Kammer ohne räumliche Trennung angeordnet. In der zweiten Kammer befindet sich am Zulauf die Probenahmemöglichkeit, aus der eine normgerechte Probenahme ausgeführt werden kann. Nach DIN 4040-100 müssen Fettabscheider, deren Ruhewasserspiegel unterhalb der Rückstauebene liegt, über eine Doppelhebeanlage entwässert werden: Im unteren Behälterteil der zweiten Kammer sind die beiden Ex-geschützten Tauchmotorpumpen als über-flutbares Blockaggregat installiert. Die Niveaumessung er-folgt über eine hydrostatische Pegelsonde. Eine netzunabhängige Alarmeinrichtung rundet die Ausstattung ab. Durch die Einbehälterbauweise werden Risikostellen einer Zwischenverrohrung, wie bei getrennter Bauweise, minimiert. Kostenvorteile bringt auch der schnelle und platzsparende Einbau mit nur einer Sohlhöhe. Mit dem Einbau einer nachgeschalteten Rückstauschleife im Außenschaltschrank wird der normgerechte Rückstauschutz sichergestellt.

In über sechs Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pelletspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt neun Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und Ungarn. Rund 495 Mitarbeiter erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von 97 Mio. Euro.

