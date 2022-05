Rundes Jubiläum bei der C-P-S Group

Seit 40 Jahren Fortschrittstreiber!

Als Maschinenbauingenieur Dr. Siegfried Werner Böckmann im Jahr 1982 das Unternehmen C-P-S als GmbH gründete, war es noch nicht allgemein üblich, Aufgaben wie die Planung von Fördertechnik und Einrichtungsplanung an externe Spezialisten zu vergeben. Dennoch gelang es dem damals 50-jährigen und damit schon erfahrenen Gründer sehr schnell, erste Kunden aus der Automobilindustrie von seinem Know-how und seinem ganzheitlichen Ansatz in der Planung zu überzeugen. Wie richtig dieser Ansatz war, zeigt sich bis heute. Inzwischen zur Holding umgewandelt und erfolgreich an ein dreiköpfiges Nachfolgeteam übergeben, freut sich die C-P-S Group über volle Auftragsbücher, beschäftigt 170 Mitarbeiter und verfügt über insgesamt elf Standorte in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, den USA und China.

An den ersten Auftrag der C-P-S GmbH kann sich der hellwache 90-jährige Dr. Böckmann noch genau erinnern. Damals erweiterte das Unternehmen Audi seine Produktion in Ingolstadt. Gefragt waren deshalb innovative Konzepte für die Fördertechnik im Rahmen der damaligen Produktionserweiterung. Gemeinsam mit einem Förderanlagenbauer entwickelte er ein Konzept, das unterschiedliche Hallenlevel ausschließlich mit Förderbändern und ohne die damals verbreiteten Hebevorrichtungen verband. Auf diese Weise konnte die Produktion erheblich flüssiger, und vor allem störungsfreier organsiert werden.

Schnell folgten in den nächsten Jahren Aufträge für BMW, VW, Daimler und andere Automobilhersteller. Für Dr. Böckmann hieß das jede Menge spannende Projekte, wie zum Beispiel eine anspruchsvolle Montage-Erweiterung von fünf auf sieben Produktionslinien bei BMW oder eine tiefgreifende Produktionsumstellung von Transportern in LKW-Konstruktionsweise auf die heute üblichen Kastenwagen, die auf einer PKW-Bauweise basieren… Gleichzeitig hieß es, wachsen! Denn schnell wurde dem Unternehmer klar, dass die räumliche Nähe zum Kunden ein wichtiger Erfolgsfaktor war. Folgerichtig eröffnete er Niederlassungen an allen wichtigen Standpunkten der deutschen Automobilindustrie. Und auch bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter bewies er eine glückliche Hand, so dass das erforderliche Wachstum auf ganzer Linie gelang.

Gelungen ist ihm schließlich auch eine tragfähige Nachfolgeregelung. Im Jahr 2015 übergab Dr. Böckmann das Unternehmen in die Hände seiner Nachfolger Claus Drexl, Helmut Angermann und Matthäus von Esterházy, die die inzwischen umfirmierte C-P-S Holding zum internationalen erfolgreichen Spezialisten für Fabrik-, Produktions- und Logistikplanung ausgebaut haben. Zudem wurde die Gruppe standortübergreifend auf die Center of Competence ausgerichtet, wodurch der strategische Fokus auf die methodische Weiterentwicklung der C-P-S Fachthemen in den Fokus gestellt wurde. Die heutige Vision ist der Automobilindustrie treugeblieben, hat sich aber inzwischen generell auf den Bereich Mobilitätsanbieter ausgedehnt. Das Know-How der C-P-S Group ist aber auch stark bei Neuplanungen im Bereich Anlagenbau und mittelständischem Maschinenbau gefragt.

Die C-P-S Group ist ein unabhängiges, inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern. Seit 1982 ist die C-P-S Group Partner bei der konzeptionellen Planung und Realisierung von Produktionsanlagen und logistischen Abläufen in Fabriken. Durch eine klare Konzentration auf diese technische Beratung und Dienstleistung hat die C-P-S Group Kompetenzen und Methoden-Know-how aufgebaut, welches ihre Kunden, auch vor dem Hintergrund des vermehrten Outsourcings von Projekten, sehr zu schätzen wissen. Die Kunden der C-P-S Group kommen vermehrt aus der Automobilindustrie und dem Anlagenbau, aber auch Architekturbüros und dem mittelständischen Maschinenbau.

