Rupert Neve Designs Fidelice: Hi-Fi-Serie der Tonstudio-Legende ist bereits bei fünf Händlern verfügbar

Rupert Neve Designs hat mit Fidelice die Audiowelt in Aufruhr versetzt. Die drei exquisiten Komponenten der Klang-Legende werden jetzt bei fünf ausgesuchten Händlern angeboten. In Deutschland sind Precision Digital-to-Analog Converter, Precision Headphone Amplifier, und Precision Phono Pre-Amplifier vorerst bei Audioforum in Berlin, Art & Voice in Hannover, Fastaudio in Stuttgart und Loftsound in Arnsberg erhältlich. Über die Kopfhörerboutique in Wien können die audiophilen Komponenten auch in Österreich bezogen werden. Bei der Entwicklung der drei edlen Schätze konnte sich das Unternehmen auf die Erfahrung von über 50 Jahren im professionellen Studiobereich stützen – hier steht der Neve-Sound seit jeher für Qualität und ist nicht mehr wegzudenken. Mit Fidelice versorgt Rupert Neve Designs nicht mehr nur Tonstudios weltweit mit dem legendären Klang, sondern bringt ihn erstmals auch in die Wohnzimmer anspruchsvoller Musikliebhaber.

Waldlaubersheim, 16. Dezember 2020 – Wenn es um Tonstudiotechnik geht, kommt man am Namen Rupert Neve nicht vorbei, steht er doch seit Jahrzehnten für Qualität und ausgezeichneten Klang. Mit der Fidelice Serie hat Rupert Neve Designs den Schritt ins High-End-Hi-Fi gewagt und eindrucksvoll bewiesen, weshalb renommierte Tonstudios seit über einem halben Jahrhundert bei der Musikproduktion auf den Neve-Sound setzen. Die neuen Geräte aus der Feder der Audio-Legende sind nun vorerst bei fünf Händlern verfügbar.

Das Händler-Quintett für audiophile Freuden

In der Hauptstadt Deutschlands sind die Fidelice Produkte von Rupert Neve Designs im Audio Forum bereit zur Vorführung. Seit der Gründung der Berliner High-End-Anlaufstelle 1979 durch Markus Hinckfuß stehen Service und die ausführliche Beratung von Musikliebhabern im Mittelpunkt. Im Einzugsbereich von Hannover finden Interessierte mit Art & Voice einen ebenso traditionsreichen Händler. Das Team von Geschäftsführer Jörg Erwin erfüllt mit viel Engagement seit 1989 die verschiedensten Kundenwünsche. Ob Hi-Fi in allen Preisklassen, Heimkino oder Multiroom: Das Fachgeschäft ist der richtige Ansprechpartner für verschiedenste Ideen und Speziallösungen. Im Süden Deutschlands ist Fastaudio in Stuttgart auf den Verkauf von High-End-Audioprodukten spezialisiert. Seitdem Thomas Fast das Unternehmen kurz vor der Jahrtausendwende gegründet hat, bekommen Freunde feinster Klänge hier eine individuelle Beratung zur Raumakustik und edlen Hi-Fi-Komponenten. Den Klang der Fidelice Produkte können interessierte Kunden auch bei Loftsound in Arnsberg/Neheim bestaunen. Die Brüder Markus und Stefan Kampschulte führen die spannenden Produkte sehr gerne vor und können dabei aus dem großen Erfahrungsschatz der familiären Hi-Fi-Dynastie schöpfen. Auch in Österreich ist High-End-Hi-Fi von Rupert Neve Designs erhältlich. So verkauft die Kopfhörerboutique von Andreas Pohnitzer die Produkte mitten in Wien und setzt dabei vor allem auf eine entspannte Atmosphäre und ein klangvolles Musikerlebnis. Zu den ersten fünf Händlern werden sich in Zukunft bestimmt noch weitere hinzugesellen, die den Neve-Sound für Hi-Fi-Enthusiasten greifbar machen.

Fidelice: High-End-Hi-Fi von der Tonstudio-Ikone

Der Precision Digital-to-Analog Converter ist das Topmodell der Serie und mit einem AKM Wandlerchip ausgestattet, der zusammen mit der hervorragenden Schaltung allerhöchstes Klangniveau bietet. Dabei arbeitet das System mit PCM-Abtastraten von bis zu 384 kHz bei 32 Bit oder mit DSD-Daten bis 22,4 MHz über USB. Doch der Precision DAC ist nicht nur ein reiner Wandler: Mit seiner Vielzahl analoger und digitaler Anschlüsse und einem integrierten Verstärker für symmetrische und unsymmetrische Kopfhörer ist er prädestiniert als Schaltzentrale für hochqualitative Unterhaltung zuhause. Der Precision Headphone Amplifier ermöglicht den Betrieb unterschiedlichster Kopfhörer in exzellenter Qualität und schöpft dabei das Potential der verschiedenen Modelle bestmöglich aus. Ein symmetrischer Eingang als XLR-Klinke-Kombibuchsen, ein unsymmetrischer Cinch-Eingang sowie ein 3,5-mm-Stereoklinken-Input bieten eine Vielfalt von Verbindungsmöglichkeiten. Der Precision Phono Pre-Amplifier überträgt schließlich den Neve-Sound auf die Vinyl-Wiedergabe. Dabei bieten getrennte Verstärkungswege für Moving-Magnet- oder Moving-Coil-Systeme die optimale Schaltung für die verschiedenen Anforderungen.

Ästhetisches Gewand für legendären Klang

Die drei Produkte der Fidelice Serie von Rupert Neve Designs vereinen die klangliche Kompetenz aus über einem halben Jahrhundert Audio-Entwicklung. Neben dem eindrucksvollen Sound ziert die audiophile Serie der Tonstudio-Legende auch ein äußerst edles Design. Ein solides und formschönes Gehäuse aus Aluminium nimmt die hochwertige Technik auf, während die Deckelplatte aus Mahagoni mit der eingravierten Unterschrift des Meisters einen besonderen Akzent setzt. Mit der einmaligen Formgebung, elegant wirkenden Materialien und exzellenter Technologie ebnen die drei Modelle der Fidelice Serie einen gelungenen Einstieg in den gehobenen Hi-Fi-Kosmos. So können nach dem über fünfzigjährigen Schaffen von Rupert Neve auch audiophile Musikhörer auf den Neve-Sound zählen und sich über äußerst ästhetische Klangbausteine freuen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Modelle der Fidelice Serie von Rupert Neve Designs werden in Deutschland von Mega Audio vertrieben und sind vorerst über fünf ausgesuchte Händler verfügbar: Audioforum in Berlin, Art & Voice in Hannover, Fastaudio in Stuttgart und Loftsound in Arnsberg verkaufen die Geräte in Deutschland, während die Kopfhörerboutique in Wien den Kauf in Österreich ermöglicht. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 5.794,00 Euro für den Precision Digital-to-Analog Converter, 1.386,00 Euro für den Precision Headphone Amplifier und 1.386,00 Euro für den Precision Phono Pre-Amplifier, jeweils inklusive Mehrwertsteuer.

Das Unternehmen Rupert Neve Designs

Kaum ein anderer Entwickler hat die Geschichte der Tonstudiotechnik so nachhaltig geprägt wie Mr. Rupert Neve. Geboren 1926 baute er bereits in den 1940er Jahren Radios und Beschallungssysteme. Neve gehörte zu den weltweit ersten Herstellern großformatiger Studiomischpulte, die schnell von Produzenten aus aller Welt für ihren unvergleichlich musikalischen Klang geliebt wurden. So gibt es wohl keine Musikproduktion der letzten 60 Jahre, auf der nicht irgendwo Elektronik von Neve zu hören wäre. Der charakteristische Sound der Komponenten von Neve steht dabei nicht nur für sich selbst, sondern hat zudem den klanglichen Geschmack mehrerer Generationen von Musikern, Tontechnikern und Audio-Enthusiasten nachhaltig geprägt. Die aktuelle Firma Rupert Neve Designs versorgt nicht nur kleine und große Tonstudios aus aller Welt mit dem legendären Klang von Generationen, sondern bringt den klassischen Neve Sound mit der neuen Fidelice Serie auch erstmals in die Wohnzimmer anspruchsvoller Musikliebhaber.

Das Unternehmen Mega Audio

Das 1989 als kleiner Studioausstatter gegründete Unternehmen Mega Audio entwickelte sich schnell zu einem der führenden deutschen Vertriebspartner für hochwertige Produkte aus den Bereichen Tonstudio, Broadcast und Live-Sound. Heute ist die Mega Audio Gesellschaft für professionelle Audiotechnik mbH der exklusive deutsche Vertrieb für namhafte Marken wie Bricasti, DPA Microphones, Rupert Neve Designs, Fostex und viele mehr. Die Kernkompetenz von Mega Audio liegt dabei in kompetenter persönlicher Beratung, die dem hohen Qualitätsniveau der angebotenen Produkte Rechnung trägt, wie Geschäftsführer Burkhard Elsner ausführt: “Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets beratend zur Seite zu stehen und Produkte bester Qualität zu liefern. Der “Audiomant” im neuen Logo steht also für geschliffene Beratung und höchste Qualität – und das mit Herz und Verstand.”

