Sack EDV-Systeme zeigt auf: Bis zu 80 Prozent Zeitersparnis bei der Produktionsplanung

Wie sich z. B. durch automatisierte Planungsprozesse freie Kapazitäten bei Mitarbeitenden schaffen und Einsparpotenziale heben lassen

Schwäbisch Hall, 1. Februar 2023 – Kleine Stückzahlen, kurze Rüstzeiten und hohe Fertigungstiefe sowie kurzfristig wechselnde Liefertermine – das sind Anforderungen, die an Fertigungsunternehmen gestellt werden. Mitarbeitende in der Produktionsplanung werden teils durch den Einsatz veralteter Systeme wie Excel-Tabellen zeitlich in hohem Maße beansprucht. Die Sack EDV-Systeme GmbH ( www.sackedv.com) hat eine Feinplanungslösung entwickelt, die in ihr Manufacturing Execution System proMExS integriert ist, und Unternehmen bis zu 80 Prozent Zeitersparnis gegenüber dem Einsatz handgeführter Listen bei der Produktionsplanung bringt. Das ermöglicht eine Umverteilung der Ressourcen hin zu anderen Aufgaben und steuert dem Fachkräftemangel entgegen.

„Eine Verkürzung der Rüst-, Lauf- und Durchlaufzeiten für höhere Produktivität haben nahezu alle fertigenden Unternehmen heute zum Ziel. Dies trifft auf Hemmschuhe wie Material- und Personalengpässe. Daher empfiehlt sich eine Produktionsplanung, welche alle produktionsrelevanten Faktoren wie Kapazitätsbelegung, Material- und Personalverfügbarkeit sowie die Verfügbarkeit von eventuell benötigten Hilfsmitteln einbezieht. Ein intelligentes Planungswerkzeug leitet Produktionsplanende durch alle Prozesse, verschafft Transparenz und ermöglicht kurzfristiges Ein- und Umplanen von Aufträgen. So lässt sich die Termintreue verbessern und die Effizienz steigern“, erklärt Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH.

Zeitersparnis bei der Produktionsplanung schafft freie Mitarbeiterkapazitäten

Durch die Feinplanungslösung ergeben sich signifikante Zeiteinsparungen. Tilmann Sack sagt: „Mit handgeführten Listen in beispielweise Excel benötigt ein Planer ein Vielfaches an Zeit wie mit Einsatz unseres Planungstools. Anwendende können bis zu 80 Prozent Zeitersparnis gegenüber althergebrachten Verfahren erreichen. Dies wird unter anderem ermöglicht durch die vollautomatisierte Prüfung der Materialverfügbarkeit über alle Aufträge hinweg, durch die Erstellung von praxistauglichen Produktionsplänen sowie durch das rüstoptimierte Planen von Arbeitsgängen.“

Zeiteinsparungen sind von großer Bedeutung, denn jede Stunde, die im Bereich der Planung oder an Folgeprozessen eingespart werden kann, hilft dabei, Mitarbeitende zu entlasten. Ein vollzeitbeschäftigter Produktionsplaner kann durch den Einsatz des APS-Tools von Sack EDV-Systeme bis zu 128 Stunden im Monat Zeit einsparen, die er stattdessen für andere wichtige Themen aufwenden kann. So lässt sich auch der momentane Fachkräftemangel in der Industrie besser kompensieren.

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen ist seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt und verzeichnet heute über 300 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

