Sage kündigt neue Microsoft Produktintegrationen an – KMUs profitieren davon

Frankfurt, 27. Oktober, 2022 – Sage, der führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen, Personal und Gehaltsabrechnung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), hat bekannt gegeben, dass er seinen Kunden jetzt erweiterte, in Microsoft Teams integrierte Funktionen zur Verfügung stellt, die zur Vereinfachung und Automatisierung von Arbeitsabläufen beitragen. Die Kunden können nun ihre täglichen Aufgaben vereinfachen, indem sie Buchhaltungs- und Personalprozesse direkt über Teams einreichen und genehmigen, anstatt in der Sage Intacct- oder Sage People-Anwendung, so dass sie nicht mehr zwischen den Lösungen wechseln müssen. Dies bedeutet, dass Kunden einfach und sicher Ausgaben genehmigen und Urlaubsanträge über eine Teams-Benachrichtigung überprüfen können.

Mit der Bereitstellung von Sage Intacct und Sage Active auf Microsoft Azure erhalten Microsoft-Kunden Zugang zu den preisgekrönten Cloud-Finanzlösungen von Sage in einer benutzerfreundlichen und sicheren Umgebung. Dies gibt KMUs die Möglichkeit, von der Flexibilität und Skalierbarkeit zu profitieren, die die Cloud-Umgebung von Microsoft bietet, wenn sie sich für Sage-Produkte entscheiden.

„Der Multi-Cloud-Zugang zu den Flaggschiff-Produkten von Sage ist ein Eckpfeiler unserer Strategie: Die Kunden dort zu treffen, wo sie arbeiten, ist der Schlüssel, um KMUs neue und innovative Möglichkeiten zu bieten, produktiver zu sein“, sagt Walid Abu-Hadba, Chief Product Officer bei Sage. „Anfang dieses Jahres haben wir unsere Partnerschaft mit Microsoft erweitert, indem wir gesagt haben, dass wir Sage Intacct und Sage Active auf Microsoft Azure hosten. Jetzt können Microsoft-Kunden direkt aus der Azure-Cloud auf die Sage-Lösungen zugreifen und von den Effizienz- und Produktivitätspotentialen profitieren, die die Sage Intacct- und Sage People-App für Microsoft Teams bietet. Wir sind stolz darauf, für unsere Kunden innovativ zu sein und durch Partnerschaften Mehrwert zu schaffen – und dies ist erst der Anfang.“

„KMUs sind bedeutende wirtschaftliche Eckpfeiler eines jeden Landes, und wir sind bestrebt, die Plattformen und Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um im heutigen makroökonomischen Umfeld erfolgreich zu sein“, sagte Scott Guthrie, Executive Vice President, Cloud + AI, Microsoft. „Deshalb bringen Microsoft und Sage die Systeme Sage Intacct und Sage Active mit der Microsoft Cloud zusammen, um KMUs zu helfen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Kosten zu senken und ihre Effizienz zu verbessern.“

Sage stellt seinen Kunden über die in Microsoft Teams integrierten Anwendungen Funktionen zur Verfügung, die Arbeitsabläufe vereinfachen und automatisieren:

Mit der Sage Intacct App für Microsoft Teams können kleine und mittelständische Unternehmen:

-Ausgaben mühelos verwalten: Vereinfachung des Spesenmanagements für Mitarbeiter. Der Sage Digital Assistant in der App hilft bei der Eingabe von Ausgaben in Microsoft Teams.

-Spesen von unterwegs aus einreichen: Erstellung von Speseneinträgen über eine mobile App. Durch einfaches Hochladen von Quittungen können die Speseninformationen systemseitig automatisch ausgefüllt werden.

-Zeit sparen und Effizienz steigern: Befreiung der Teams von manuellen Ausgabeprozessen bei voller Transparenz über alle eingereichten Ausgaben.

Hier erfahren Sie mehr: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200004189

Mit der Sage People, HR & Payroll App für Microsoft Teams können KMUs:

-Arbeitsabläufe vereinfachen: Manager können flexibel über Urlaubsanträge entscheiden und diese bearbeiten. Die Teammitglieder werden automatisch über den jeweiligen Status via Microsoft Teams informiert.

-Unternehmensinterne Zusammenarbeit verbessern: Die in Sage People erfassten Abwesenheitsanträge von Mitarbeitern erzeugen automatisch Microsoft Teams-Benachrichtigungen für Führungskräfte.

-Auf dem Laufenden bleiben: Manager und Teammitglieder können ihre eigenen Urlaubssalden in Microsoft Teams auflisten. So behält jeder den Überblick und die Teamplanung wird verbessert.

Die Partnerschaft von Microsoft und Sage verbindet Sage-Kunden auch mit dem Microsoft-Entwickler-Partnernetzwerk und bietet die Möglichkeit, durch zusätzliche Produktfunktionen Mehrwerte für Kunden zu schaffen.

Sage hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrieren zu beseitigen, damit jeder insbesondere auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich sein kann. Dies gilt vor allem für die Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen, die von Sage und seinen Partnern betreut werden.

Kunden vertrauen auf die IT-Systeme des Unternehmens, die für mehr Transparenz sowie flexiblere und effizientere Abläufe in den Bereichen Buchhaltung, Unternehmens- und Personalmanagement sorgen. Durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie von Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Banken und Behörden bringt unser digitales Netzwerk kleine und mittlere Betriebe näher zusammen. Unternehmen kommen damit auch schneller an relevante Informationen und können Geschäftsabläufe reibungsloser gestalten.

Barrieren abzubauen, bedeutet für Sage auch, dass das Unternehmen eigene Ressourcen wie Zeit, Technologie und Erfahrung nutzt, um digitale wie wirtschaftliche Ungleichheit sowie die Klimakrise zu bekämpfen.

