Saint Lucia Summer Festival 2020 – das größte Sommer-Festival in der Karibik

Vom Saint Lucia Jazz im Mai über Karneval im Juni und Juli bis zum Arts & Heritage Festival im Oktober – fast jeden (Sommer-)Monat gibt es etwas zu feiern

Februar 2020 – “In the summer time when the weather is fine…” In Saint Lucia ist das Wetter nahezu immer “fine”, und gefeiert wird das ganze Jahr über viel und gerne. Schließlich ist die Karibikinsel nicht nur für ihre landschaftliche Schönheit bekannt, sondern auch für ihre kreolische Lebensfreude und ihre zahlreichen Feste und Events. Dass Saint Lucia aber ein Festival ins Leben gerufen hat, das sich über mehrere Monate erstreckt, ist selbst für karibische Verhältnisse außergewöhnlich: Von Mai bis Oktober 2020 findet zum vierten Mal das “Saint Lucia Summer Festival” statt, das größte Sommer-Festival in der Karibik. Den Anfang macht das Saint Lucia Jazz Festival (7. bis 9. Mai), gefolgt vom Saint Lucia Carnival im Juni und Juli, dem Saint Lucia Roots & Soul Festival und dem Arts & Heritage Festival im Oktober.

In diesem Jahr kooperiert das 1992 erstmals veranstaltete Saint Lucia Jazz Festival zum zweiten Mal mit dem renommierten und von dem neunfachen Grammy-Gewinner Wynton Marsalis geleiteten New Yorker Jazz at Lincoln Center. Unter einem gemeinsamen organisatorischen Dach werden vom 7. bis 9. Mai 2020 welt-bekannte internationale und karibische Jazzgrößen auftreten, die bei Saisonkonzerten und Tourneen des Jazz at Lincoln Centers oder während eines der bisherigen Saint Lucia Jazz Festivals aufgetreten sind. Dazu zählen zum Beispiel Chick Corea”s Vigilette mit Carlitos Del Puerto, Marcus Gilmore und Special Guest, Roy Hargrove Celebration mit Willie Jones III featuring Renee Neufville und Special Guests sowie Alphonso Horne und The Gotham Kings. Darüber hinaus werden Meisterklassen und Live-Performances mit Studenten der Saint Lucia School of Music und lokalen Künstlern im Rahmen der “Artists in Education”-Initiative stattfinden.

Vier Wochen lang steht die Karibikinsel ganz im Zeichen des Saint Lucia Carnival: Von Mitte Juni bis Mitte Juli finden zahlreiche Musik- und Kostümwettbewerbe statt. Der Höhepunkt des bunten Treibens sind die Festumzüge und die Parade der Bands am 18. und 19. Juli in der Hauptstadt Castries. In spektakulären Kostümen und auf prächtig geschmückten Wagen ziehen die Menschen tanzend und ausgelassen feiernd durch die Stadt, begleitet von Calypso- und Soca-Musik und mit feiernden Trauben von Zuschauern am Straßenrand.

Das Saint Lucia Roots & Soul Festival konzentriert sich auf aktuelle Trends in der Reggae Musik, Hip Hop, Afropunk sowie R&B und hat sich zu einem vielbeachteten Event entwickelt. Internationale und lokale Künstler werden zu sehen und zu hören sein, so wie im vergangenen Jahr zum Beispiel die Reggae-Legende Taurus Riley, die weltberühmte Band UB40 und der Saint Lucian Sherwin. Die genauen Daten werden noch bekanntgegeben.

Den Abschluss des Saint Lucia Summer Festivals bildet das Arts & Heritage Festival vom 23. bis 25. Oktober. Das erstmals im Rahmen des “Creole Heritage Month” stattfindende Event mit kulturellen Aufführungen, Konzerten, Seminaren und Vorträgen, Straßenfesten und Kunstausstellungen wird mit der Feier des “Jounen Kweyol Entenasyonnal” (Internationaler Tag des Kreolischen) am 25. Oktober seinen Höhepunkt finden. Als eine Hommage an die afrikanischen und französischen Wurzeln sowie die kreolische Sprache Patois, die von rund 90 Prozent der Saint Lucianer gesprochen wird, steht der Oktober ganz im Zeichen des “Creole Heritage”.

Weitere Informationen unter: www.eventssaintlucia.com

Saint Lucia liegt in der östlichen Karibik und gehört zu den Kleinen Antillen. Sie ist die zweitgrößte der Windward-Inseln und wird aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt gerne als die “schöne Helena des Westens” bezeichnet. Zu ihren Naturschönheiten zählen die weltberühmten Pitons, zwei Vulkankegel direkt an der Karibischen See und UNESCO-Weltnaturerbe, tropische Regenwälder, heiße Schwefelquellen, Wasserfälle und einer der weltweit wenigen “Drive-in”-Vulkane. Auf dem quirligen Marktplatz der Inselhauptstadt Castries, in den ruhigen Fischerdörfchen entlang der Küste und beim jährlich stattfinden Jazzfestival lässt sich karibische Kultur live erleben. Zudem verfügt Saint Lucia über eine sehr gute touristische Infrastruktur mit Fünf-Sterne-Hotels, All-Inclusive Resorts und charmanten, individuell gestalteten Gästehäusern. Umfangreiche Aktivitäten in den Bereichen Sport, Wellness und Kultur ergänzen das vielfältige Angebot.

