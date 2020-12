Salesforce verleiht Nextview den höchsten Status für Service Cloud und Field Service

Amsterdam / Frankfurt – 15. Dezember 2020 – Nextview, der führende Salesforce Platinum Consulting Partner mit Präsenz in den Niederlanden und Deutschland, gibt bekannt, dass ihm der Salesforce Service Cloud Expert-Status verliehen wurde. Mit dieser Auszeichnung, die sich aus den Spezialisierungen Service Cloud, Außendienst und digitales Engagement zusammensetzt, ist Nextview der erste Salesforce-Boutique-Beratungspartner in den Benelux-Ländern, der diesen Grad an Anerkennung auf dem Salesforce AppExchange erreicht hat.

Exzellenz in Customer Service & Field Service Projekten

Salesforce, das weltweit führende Softwareunternehmen für CRM- und Kundenservice-Lösungen, bewertet kontinuierlich das Partner-Ökosystem, indem es Wissen, Erfahrungen aus erfolgreich durchgeführten Projekten und die Kundenzufriedenheit jedes einzelnen Implementierungspartners erfasst. Nur Partner mit einer hohen Anzahl zertifizierter Fachleute, einer starken und vielfältigen Anzahl von Projekten und einer hohen Bewertung der Kundenzufriedenheit qualifizieren sich für den Experten-Navigator-Status, der Teil der Beratersuche in Salesforce AppExchange ist. Nextview wurde mit dem Status eines Service Cloud-Experten ausgezeichnet, weil sie sich bei Service Cloud-Projekten, insbesondere in den Bereichen Service Cloud, Field Service und digitales Engagement, ausgezeichnet haben.

Marko Kiers, RVP Service Cloud EMEA North bei Salesforce – “Wir freuen uns, dass Nextview den Status eines Service Cloud-Experten erhalten hat. Deutlich entwickelt sich ein hervorragender Kundenservice zu einem der Hauptfaktoren für ein großartiges Kundenerlebnis. Mit diesem Status innerhalb des Salesforce Partner Navigator-Programms ist Nextview bestens gerüstet, um auf der Welle dieser Veränderung zu reiten. Der beeindruckende Focus von Nextview auf Kundenservice-Projekte und seine Expertise in diesem Bereich wird es Nextview ermöglichen, unseren gemeinsamen Kunden zu helfen, ein großartiges Kundenerlebnis zu bieten.”

Erster Boutique-Partner in Benelux

Nextview ist der erste Boutique-Partner in der Benelux-Region, der diese höchste Stufe erreicht hat. Nextview hat erfolgreiche Salesforce Service Cloud-Projekte für Kunden wie Swiss Sense, LeasePlan Corporation, VvAA, Iddink Group und Pentair durchgeführt. Stef van den Oever, Practice Manager – “Wir stellen deutlich gestiegene Kundenerwartungen fest, wenn es um professionellen Kundenservice geht. Bei Nextview kombinieren wir unser nutzerzentriertes Design-Led-Thinking Konzept mit der Innovationsplattform von Salesforce, um Kunden dabei zu unterstützen, bedürfnisorientierte, aussagekräftige Kundenerlebnisse zu bieten. Wir sind sehr stolz darauf, für unsere hervorragenden Leistungen bei diesen Projekten von Salesforce mit dem Status eines Service Cloud-Experten anerkannt zu werden.”

Joey Janssen, Director Customer Experience at Swiss Sense – “Das Wissen von Nextview über die Salesforce Service Cloud in Kombination mit ihrer Affinität zum Kundenservice war entscheidend für unsere digitale Transformation für die Kundendienstabteilung. In jüngster Zeit haben uns ihre Fachkenntnisse dabei geholfen, die Mitarbeiter in den Geschäften in die Lage zu versetzen, aktiv an unserem Kundendienst Konzept mitzuwirken und unseren Kunden ein echtes Omnichannel-Serviceerlebnis zu bieten.”

Vorausschauend investieren

Nextview erhielt Anfang dieses Jahres eine strategisches Investment von Salesforce Ventures. Mit dieser Investition konnte Nextview in zukunftsrelevante Kompetenzen investieren und gleichzeitig seine Präsenz auf dem europäischen Markt ausweiten. Huub Waterval, CEO Nextview – “Dieses Jahr war phänomenal. In herausfordernden Zeiten ist es uns gelungen, erfolgreich in den deutschen Markt zu expandieren und in wichtigen Kompetenzbereichen wie Service Cloud und Field Service führend zu werden, aber auch bei Einstein Analytics, wo wir ebenfalls den höchsten Status erreicht haben. Ich bin wirklich stolz auf unser Team und die großartige Arbeit, die es für unsere Kunden geleistet hat.”

Über Salesforce Service Cloud

Salesforce Service Cloud ist eine Customer Relationship Management (CRM)-Plattform für Kundendienst und Support. Die Salesforce-basierte Service Cloud basiert auf dem Sales-Cloud-Produkt, einer beliebten CRM-Software für Vertriebsprofis. Die Service Cloud ermöglicht es Anwendern, Serviceprozesse zu automatisieren, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und wichtige Artikel, Themen und Experten zur Unterstützung von Kundendienstmitarbeitern zu finden. Ziel ist die Förderung von One-to-One-Marketing-Beziehungen mit jedem Kunden über mehrere Kanäle und Geräte hinweg. Service-Cloud kann Kunden über eine Vielzahl von sozialen Plattformen ‘zuhören’ und auf sie reagieren und Fälle automatisch an den entsprechenden Agenten weiterleiten. Der soziale Kundenservice ist in die Salesforce-Plattform für Kundenerfolg integriert, die es den Teams ermöglicht, sich ein umfassendes Bild über unterschiedliche Kanäle von seinen Kunden zu machen. So können Anliegen schnell und effizient zur Zufriedenheit der Kunden beantwortet werden.

Über Nextview

Nextview ist ein führendes unabhängiges Salesforce-Beratungsunternehmen in Nordeuropa. Nextview wurde 2009 gegründet und unterstützt als Platinum Salesforce Partner seine Kunden bei der digitalen Transformation, indem es durch Kundenorientierung, Datenintelligenz und Geschäftsoptimierung Werte schafft. Durch die Kombination von Unternehmensberatung und Design Thinking erzielt Nextview schnell Ergebnisse und minimiert Risiken. Mit dem Fachwissen von Salesforce und sektorspezifischen Kenntnissen über Finanzdienstleistungen, Fertigung und professionelle Dienstleistungen ist Nextview ein vertrauenswürdiger Partner für verschiedene multinationale Unternehmen und führende niederländische Unternehmen in mehr als 60 Ländern. Nextview verfügt über Design Thinking Centers in Amsterdam, Eindhoven und Frankfurt und hat fast 100 Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz seit drei Jahren als Great Place To Work anerkannt ist. Nextview wird von seiner Mission angetrieben: “Eine positive Wirkung zu erzielen, indem wir ein großartiges Unternehmen sind, das inspiriert”. Weitere Informationen finden Sie unter https://nextviewconsulting.com/de und auf LinkedIn.

