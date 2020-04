samoba für innovatives Geschäftsmodell ausgezeichnet

Online-shop für Mietgeräte und Maschinen

Bad Honnef, 17. April 2020 – Die samoba GmbH, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG, hat im Rahmen der INTERNET WORLD EXPO 2020 in München eine hohe Auszeichnung erhalten. Der erst vor wenigen Monaten gelaunchte Onlineshop gewann in der Kategorie “Innovativstes Geschäfts-modell” den 3. Preis. Auf samoba.de können Hobby- und Berufs-handwerker hochwertige Maschinen, Geräte und Werkzeuge unkompliziert online auf Verfügbarkeit prüfen, preisgünstig mieten und sich an ihre Wunschadresse liefern lassen. So kann man den eigenen Einsatz und die Nutzung spezieller Geräte und Maschinen passgenau planen. Das kommt insbesondere den Bedürfnissen der Heimwerker entgegen.

Die weiteren Vorteile des “Mieten statt kaufen” liegen auf der Hand: Durch die Ausleihe auf samoba.de hat man nicht nur bestes Profiwerkzeug führen-der Hersteller zur Verfügung, der Aufwand für Pflege und Wartung entfällt und Mietgeräte benötigen keinen dauerhaften Platz im Keller oder der Garage. Auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist die Sharing-Variante genau die richtige Entscheidung, denn ein von vielen Nutzern gut ausgelast-etes Gerät ist allemal ressourcenschonender als ein hier und da genutztes Gerät, das im Keller verstaubt.

Der Geschäftsführer der samoba GmbH, Roger Moore, sieht in dem Award eine sehr positive Bestätigung des Geschäftsmodells: “Über diese Auszeich-nung freuen wir uns sehr. Kurz nach Markteintritt verschafft uns dieser Preis zusätzlichen Rückenwind für unser Angebot. samoba stößt in Zeiten der Sharing Economy, der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, in eine Marktlücke vor und hat das Potenzial, in einer traditionell geprägten Branche ganz neue Akzente zu setzen.”

Der INTERNET WORLD BUSINESS Shop-Award, ein namhafter E-Commerce-Award, der von einer neutralen und unabhängigen Jury vergeben wird, gilt in der Branche als der “Oscar für Shopbetreiber”. Unter Federführung der Internet-Wirtschaftszeitung INTERNET WORLD BUSINESS wurde er 2020 zum zehnten Mal verliehen. Um die Preise in den sechs Kategorien hatten sich insgesamt 215 Unternehmen beworben. Die elfköpfige Jury war mit nam-haften Expertinnen und Experten aus Verbänden, Universitäten und Medien besetzt. In der Begründung heißt es: “samoba hat einen echten Problemlöser für den Bereich Sanieren, Modernisieren und Bauen geschaffen. Über gut gewählte Seiteneinstiege und hilfreiche Filterfunktionen wird man schnell zum gewünschten Produkt geführt. Die Kosten werden transparent dargestellt. Einfacher und bequemer geht es nicht.”

Bildquelle: ©internetworld-shopaward.de