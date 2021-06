Sana Commerce ernennt Melanie Volkmann zur Geschäftsführerin für den DACH-Markt

Rotterdam / München – 27. Mai 2021 – Sana Commerce, eine E-Commerce-Plattform, die B2B-Unternehmen beim Aufbau langlebiger Kundenbeziehungen unterstützt, gibt die Ernennung von Melanie Volkmann als Geschäftsführerin für den deutschsprachigen Markt bekannt. In Zukunft wird Melanie Volkmann die Geschicke des Unternehmens auf dem deutschsprachigen Markt leiten und als direkte Ansprechpartnerin für Kunden und Partner fungieren.

“Wir freuen uns, mit Melanie Volkmann eine erfahrene und verantwortungsvolle Teamplayerin gefunden zu haben, die unsere Präsenz in der DACH-Region weiter ausbauen wird,” erklärt Michiel Schipperus, CEO von Sana Commerce. “Die Ernennung von Melanie Volkmann zur Geschäftsführerin reiht sich damit in unsere übergeordnete Strategie ein, noch näher mit unseren Kunden und Partnern im deutschsprachigen Markt zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise werden wir unsere Kernkompetenzen erweitern und essenzielle Geschäftsbeziehungen zwischen Anbietern und Kunden weiter stärken.”

Melanie Volkmann ist bereits seit 2017 für Sana Commerce tätig und war bislang als Projektmanagerin tätig. Bevor sie ihre Leidenschaft für E-Commerce entdeckte, konnte sie bereits mehrjährige Erfahrung als Projektmanagerin und Project Director im B2B-Bereich sammeln. So war sie bei ihrem vorherigen Arbeitgeber in der Markforschung unter anderem für drei Abteilungen sowie für die internationale Expansion des Unternehmens zuständig. Als Trägerin des Six Sigma BlackBelt und Lean Practictioner verfügt sie neben dieser praktischen Erfahrung auch über das notwendige Know-how für die neue Position als Geschäftsführerin DACH bei Sana Commerce.

“Auf die Herausforderungen und spannenden Projekte, die mich in dieser neuen Position erwarten, freue ich mich bereits sehr”, erklärt Melanie Volkmann. “Sprachen, Musik und Freude daran Neues zu lernen, waren für mich schon immer wichtige Bestandteile meines Lebens. Insofern passt dies optimal zu meinem persönlichen Ziel bei Sana Commerce, die Sprache des Kunden zu sprechen und so den Unternehmenserfolg zu orchestrieren. Für uns stehen die absolute Kundenzufriedenheit, eine stetige Weiterentwicklung des Produktportfolios und die Zuverlässigkeit unserer Lösungen ohne Kompromisse an oberster Stelle. Umso mehr freue ich mich darauf unseren Kunden und Partnern mit meinem Team in der DACH-Region zur Seite zu stehen und ihnen zuverlässige E-Commerce-Lösungen mit Echtzeit-Einbindung von SAP und Microsoft Dynamics zu ermöglichen.”

Melanie Volkmann ist ab sofort Geschäftsführerin von Sana Commerce in der DACH-Region. Damit fungiert sie als zentrale Ansprechpartnerin sowohl für die Kunden der E-Commerce-Plattform wie auch für lokale Partner im deutschsprachigen Raum.

Über Sana Commerce:

Sana Commerce ist ein zertifizierter SAP- und Microsoft Gold-Partner mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im B2B-E-Commerce Bereich, der von führenden Branchenexperten wie Forrester anerkannt ist. Weitere Informationen zu Sana Commerce finden Sie unter: https://www.sana-commerce.com/de/

Die ERP integrierte E-Commerce-Plattform hilft Herstellern, Distributoren und Großhändlern durch die Förderung langlebiger und zuverlässiger Kundenbeziehungen erfolgreich zu sein. Dieses Ziel erreicht Sana Commerce, indem die unternehmenseigenen Warenwirtschaftssysteme SAP und Microsoft Dynamics nahtlos an die E-Commerce-Lösungen angebunden werden. Systemsilos, unnötige Komplexität und Kompromisse, die durch gängige E-Commerce-Lösungen verursacht werden, entfallen dadurch. Um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen setzt man bei Sana Commerce auf drei essenzielle Vorteile: absolute Kundenzufriedenheit, Verlässlichkeit ohne Kompromisse und eine stetige Weiterentwicklung.

