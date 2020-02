Sandalen Damen 43 in großer Auswahl bei schuhplus im Saterland

Die Vielseitigkeit der Übergrößen-Schuhe sorgt für gute Laune am c-Port

Wer Sandalen Damen 43 sucht, wird in einem normalen Schuhhaus oft nicht fündig. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen im Saterland am c-Port aber finden Kundinnen endlich die passenden Schuhe zu ihrer Garderobe. Schließlich wollen auch Damen mit großen Füßen nicht auf eine ansprechende Auswahl an Sandalen (und anderen Schuhen) verzichten. Die Auswahl ist überwältigend. Unter Dutzenden von Modellen ist für jeden Geschmack die passende Sandalette dabei. Sandalen Damen 43 haben das ganze Jahr über Saison, denn wenn es in unseren Gefilden kalt wird, reisen viele Menschen gern in warme Länder. Hier ist Sommerkleidung gefragt, und dazu gehören auch Sandalen. Zudem werden elegante Sandalen für eine schicke Abendgarderobe oder für einen Tanztee benötigt.

Elegante Sandalen Damen 43 in Sedelsberg

Es gibt hier Sandalen in allen Formen und Farben: Die einen sind zum Beispiel die richtige Wahl, wenn es um längere Spaziergänge geht; die anderen werden nur zu besonderen Gelegenheiten angezogen. Darf es also sportlicher oder damenhafter sein? Breite Riemen hier, schmale und hohe Absätze dort. schuhplus bietet für jeden Anlass den richtigen Schuh, und so ist es nur folgerichtig, dass die meisten Damen mehrere unterschiedliche Sandalen und Sandaletten zu Hause haben möchten.

Sportliche oder gewagte Sandalen Damen 43 im Saterland

Sportliche Sandalen Damen 43 zeichnen sich dadurch aus, dass sie rundherum fest und sicher am Fuß liegen. Sie besitzen mehr Material, um den Fuß zu umschließen, sodass dieser einen besonders guten Halt hat. Es gibt Modelle zum Schnüren, mit Klettverschluss, mit klassischer Schnalle oder auch nur zum bequemen Reinschlüpfen. Zudem sind kaum Absätze vorhanden, dafür ist die Sohle etwas kräftiger. Manche eleganten Sandalen Damen 43 besitzen High Heels, andere kommen mit kleineren Absätzen aus. Bei diesen Schuhen finden sich auch Farben wie Silber, Gold und Schwarz, dazu kommen strukturierte Materialien und ein sanfter Schimmer. Lack und Strassaccessoires sorgen neben Knöchelschließen ebenfalls für ein schickes Aussehen.

Große Auswahl für jeden Fuß am c-Port

schuhplus in Sedelsberg am c-Port führt Modelle für jeden Fuß. So punktet die Vielfalt zum Beispiel mit G-Weiten, also besonders bequemen Weiten. Auch angenehme Fußbetten stehen zur Auswahl. Daneben gibt es Sandalen Damen 43, die als Zehentrenner erhältlich sind, andere besitzen nur vorn einen Riemen, sind jedoch ansonsten überall offen. Quasten, ein Reptil-Lederlook oder interessante Farbspielereien sorgen für optische Highlights und wecken den Wunsch, mehrere Farben in Sachen Sandalen zu besitzen. Schließlich ist die Damengarderobe ebenfalls vielseitig und gerade Sommerbekleidung zeigt sich gern farbenfroh.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.