Sandalen Damen 43 von schuhplus für modebewusste Frauen mit großen Füßen

Damenschuhe in Übergrößen für den Sommer in großer Auswahl

Wenn der Sommer vor der Tür steht und die Temperaturen immer höher steigen, wird es Zeit für ein Paar luftige Sandalen. Die sollten natürlich auch noch gut aussehen und zudem einen hohen Tragekomfort mit sich bringen. Frauen, die Schuhgröße 43 haben, müssen aber beim Schuhkauf nach wie vor oft große Kompromisse eingehen und sich mit einer geringen Auswahl begnügen. schuhplus – Schuhe in Übergrößen wirkt dem entgegen! Das Unternehmen hat sich zu Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen entwickelt und bietet ein umfangreiches Sortiment an Sandalen Damen 43. Diese zeichnen sich durch eine gelungene Kombination aus Design, Komfort und Qualität aus, sodass alle Ansprüche erfüllt werden.

Qualitativ hochwertige Sandalen Damen 43 bequem online bestellen

Der schuhplus Online Shop gibt Frauen mit Schuhgröße 43 die Möglichkeit, ihre Schuhe für den Sommer ganz bequem per Klick von zu Hause aus zu bestellen. Das spart Zeit und Aufwand und ist außerdem ortsunabhängig. schuhplus – Schuhe in Übergrößen liefert nach ganz Europa und kann verhältnismäßig schnelle Lieferung bieten. Das gelingt, weil die Schuhe meist noch am gleichen Tag das Lager verlassen und dann nur noch vom Transportdienstleister zum Kunden gebracht werden müssen. Darüber legt das Unternehmen großen Wert auf die Qualität der Sandalen Damen 43 und wählt sie sorgfältig aus. Erhältlich sind Modelle von diversen Marken sowie von der Eigenmarke.

Sandalen in Größe 43 in allen Variationen beim XXL-Schuhhändler

Die Sandalen Damen 43 aus dem schuhplus Online Shop haben eine bequeme Sohle und eignen sich somit auch für längeres Laufen. Einige Modelle sind zudem mit einer robusten Sohle und einem groben Profil ausgestattet, sodass sie nicht nur für die City, sondern auch für das Gelände infrage kommen und perfekt für Sommerwanderungen oder den Spaziergang im Wald geeignet sind. Darüber hinaus gibt es auch sehr feminine, schlanke Sandalen, die mit schmalen Riemen ausgestattet sind und hervorragend zum leichten Sommerkleid passen, aber auch gut zu einer Shorts und einem T-Shirt getragen werden können.

Sandalen günstig online bestellen oder im Laden kaufen

Bei schuhplus können Frauen mit Schuhgröße 43 Sandalen zudem günstig im Sale bestellen und so nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Geld sparen. Die heruntergesetzten Modelle sind immer um ein paar Prozent reduziert, was sich im Geldbeutel deutlich bemerkbar machen kann. Zudem bietet der Online Shop natürlich nicht nur flache Sandalen Damen 43, sondern auch jede Menge Sandaletten mit filigranem Absatz. Wer sich die verschiedenen Schuhmodelle lieber persönlich angucken möchte, hat außerdem die Möglichkeit in einem der drei Ladengeschäfte vorbeizuschauen. Dort können die Schuhe auch anprobiert werden. Außerdem ist eine Beratung durch die Mitarbeiter vor Ort möglich.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

