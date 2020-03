Sandalen in Übergröße für Herren im Webshop von schuhplus bestellen

Bei schuhplus nach den passenden Sandalen Ausschau halten

Herren mit großen Füßen wissen ganz sicher ein Lied davon zu singen: Es ist einfach nicht oder nur schwer möglich, ein Paar passende Sandalen im Laden um die Ecke oder auch im Internet zu finden. Das Unternehmen schuhplus – Schuhe in Übergrößen bietet daher jetzt endlich Hilfe, denn es hat sich auf Damen- und Herrenschuhe jeder Art für Übergrößen spezialisiert. Die Modelle für den Herrn bietet das Unternehmen dabei in den Größen 46 bis 54 an. Wer als Herr nach Sandalen für den Sommer auf der Suche ist, sollte daher gleich bei schuhplus nach den passenden Modellen Ausschau halten.

Modische Sandalen in perfekter Ausstattung und ansprechender Form

Die Sandalen bei schuhplus sind Modelle, die im Handel für normale Größen rein optisch sowie von der Qualität her in nichts nachstehen. So sind die Sandalen in mehreren Farben wie Schwarz, Braun oder Grau bestellbar und weisen eine angenehme Form sowie eine hochwertige Verarbeitung auf. Kleine Details wie kontrastfarbene Nähte, Klettverschlüsse oder Riegel bieten an den Modellen den einen oder anderen Hingucker. Apropos: In der Regel werden die Sandalen mittels Klettverschluss geschlossen.

Robuste Sohle: für ein angenehmes Laufgefühl

Zur hochwertigen Ausstattung der Sandalen in Übergröße für Herren gehört ebenfalls eine robuste Sohle, die zum einen ein angenehmes Laufgefühl bietet und zum anderen den Fuß vor eventuellen Unebenheiten auf dem Weg sicher schützt. Übrigens können Herren die Sandalen daher auch gut für kleinere Wanderungen tragen.

Bei schuhplus gleich nach den passenden Sandalen Ausschau halten

Wer lieber in den Laden geht und sich beim Schuhkauf vielleicht sogar beraten lassen möchte, hat bei schuhplus dafür gleich dreifach Gelegenheit: am Firmenhauptsitz im Landkreis Verden in Dörverden auf 1100 qm, in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm in der Metropolregion Hamburg oder alternativ im Saterland im Landkreis Cloppenburg am c-Port auf 800 qm. Dort stehen dann auch kompetente Servicemitarbeiter bereit, die neben einer Modellberatung gern auch eine Größenberatung durchführen. Neben Sandalen für Herren gibt es bei schuhplus ebenfalls Halbschuhe und Sneaker, Stiefel und mehr in den Größen 46 bis 54. Damit ist es Herren mit großen Füßen dank schuhplus endlich möglich, sich in nur einem Fachgeschäft komplett mit passenden Schuhen auszustatten.

Für Damen mit großen Füßen gibt es bei schuhplus ebenfalls eine breite Auswahl Schuhe

Selbstverständlich gibt es bei schuhplus ebenfalls Schuhmodelle für Damen. Diese werden in den Größen 42 bis 46 angeboten, wobei es sich bei diesen Modellen um Pumps und Sandalen, um Ballerinas und Stiefel sowie um Sneaker und Sportschuhe handelt.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.