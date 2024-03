Sandra Galenkamp ist neue Head of Utilities bei Natuvion

Transformations-Spezialist holt sich Fachkompetenz direkt aus dem Utilities-Markt an Bord

Walldorf, 19. März 2024 – Mit Sandra Galenkamp hat sich Natuvion eine erfahrene und vernetzte Expertin aus dem Feld der Energieversorger an Bord geholt. Seit 1. Februar 2024 ist sie Head of Utilities bei Natuvion und damit exklusiv für die Betreuung der Kunden aus der Energieversorger-Branche verantwortlich. Die Betriebswirtin und Wirtschaftsinformatikerin berichtet direkt an die Geschäftsführung und teilt sich die Position der Leitung des Utilities-Teams mit Stefan Uebe, der im August 2023 zu Natuvion wechselte.

Sandra Galenkamp startete ihre Karriere im Utilities-Umfeld bei der GASAG AG. Bereits im Jahr 1999 wirkte sie maßgeblich an der SAP IS-U Einführung der GASAG Gruppe mit. Nach weiteren Stationen als Teilprojekt- und Projektleiterin im IS-U Umfeld war sie von 2008 bis 2017 beim internationalen Energieversorger Engie für die energiewirtschaftlichen Business-Applikationen und deren strategische Weiterentwicklung verantwortlich. Vor ihrem Wechsel zu Natuvion leitete Sandra Galenkamp als CIO die strategische Ausrichtung der Informationstechnologie bei einem Maschinenbauunternehmen.

„Ich freue mich sehr über meine Rückkehr in die Energiewirtschaft, insbesondere weil ich jetzt ein Teil der Natuvion bin, die mich in der Vergangenheit bereits viele Jahre als kompetenter und zuverlässiger Partner begleitet hat“, sagt Sandra Galenkamp.

„Für die Betreuung von und für die Transformationsprojekte bei Utilities-Unternehmen ist eine tiefe Fachkenntnis über den Markt und die damit zusammenhängenden Anforderungen unerlässlich. Sandra Galenkamp vereint langjährige Erfahrung und Kompetenz in diesem Markt mit einer erfolgreichen Historie mit Natuvion“, freut sich Holger Strotmann, Geschäftsführer von Natuvion.

Natuvion ist ein digitales Umzugsunternehmen. Es transportiert keine Tische, Aktenschränke oder Stühle. Natuvion bewegt geschäftskritische Daten und Prozesse von einer technologischen Plattform in eine andere – reibungslos und kostensparend. Das ermöglicht Natuvion Kunden, Daten und Prozesse immer auf den modernsten und innovativsten Plattformen zu nutzen. Zu den typischen Natuvion „Umzugsleistungen“ gehören Datenmigration, Datentransformation, Datenqualität, Datenintegrität, Datenintegration, Datenschutz, Datensicherheit und Datenverwaltung. Bei der Transformation von Daten unterstützt die Experten der Natuvion die eigenentwickelte Software Natuvion DCS. Natuvion ist Gründungsmitglied der SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community und seit 2022 Teil der NTT DATA Business Solutions AG, einem weltweit führenden SAP-Beratungshaus. Als Inc. 5000 und FT 1000 ist die Natuvion Gruppe eines der am schnellsten wachsenden Software- und IT-Beratungsunternehmen in Europa.

Weitere Informationen unter https://www.natuvion.com/de/

