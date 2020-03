Sandrina Koemm-Benson wechselt zur Sanity Group

Sandrina Koemm-Benson (46), zuletzt Chefredakteurin von Leafly.de, Deutschlands erfolgreichstem Onlineportal für Cannabis als Medizin, wechselt zum 1. März zum deutschen Cannabis Start-up Sanity Group. Als Head of Corporate Communication und Public Relations ist sie verantwortlich für die interne und externe Kommunikation der Gruppe. Sie berichtet direkt an den Geschäftsführer Finn Age Hänsel.

Die Sanity Group und ihre Tochtergesellschaften entwickeln innovative Arzneimittel sowie Wellness- und Kosmetikprodukte auf Cannabinoidbasis. Das Start-up investiert zudem in die Grundlagenforschung zur Cannabispflanze.

Sandrina Koemm-Benson ist eine klassisch ausgebildete Redakteurin. Sie absolvierte ihr Volontariat beim tip Magazin in Berlin und besuchte die Henri-Nannen-Schule für Journalisten. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie als Jungredakteurin bei einem Supplement des Magazins Stern.

Anschließend wechselte sie in die PR-Branche, in der sie viele Jahre zunächst angestellt und dann selbstständig mit einer eigenen Agentur tätig war. Dazu hat sie einen Bachelor in Marketing und doziert zeitweise an einer Privatuniversität in Berlin.

Über fast 20 Jahre erarbeitete sie sich einen exzellenten Ruf: Der kress Report ernannte sie zu einem der 1.000 führenden Köpfe der Medienbranche, das Onlinemagazin newsroom.de wählte sie unter die 500 wichtigsten PR-Frauen Deutschlands.

Die Redaktion von Leafly.de führte sie als Chefredakteurin seit März 2017. Unter ihrer redaktionellen Leitung stieg Leafly.de zum führenden Wissensportal zum Thema Cannabis als Medizin im deutschsprachigen Raum in Europa auf.

Sandrina Koemm-Benson sagt: “Das Thema “Cannabis als Medizin” liegt mir persönlich am Herzen. Bereits zu meinen Leafly.de-Zeiten setzte ich mich als Fürsprecherin für Patienten sowie die Aufklärung von Ärzten und Apothekern ein. Diese wichtige Arbeit kann ich nun in meiner neuen Rolle bei der Sanity Group fortführen. Eine tolle Herausforderung, auf die ich mich sehr freue.”

“Mit ihrer Expertise im Bereich Cannabis, als anerkannte Ansprechpartnerin für Mediziner und Branchenvertreter sowie ihrer exzellenten Ausbildung ist Sandrina Koemm-Benson ein wirklicher Gewinn für die Sanity Group. Wir freuen uns, dass wir unsere Kommunikation in ihre erfahrenen Hände legen können”, so Finn Age Hänsel, Managing Director und einer der Gründer der Sanity Group.

