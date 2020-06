SandstrandSEO – nur noch wenige Tage zur Finale 2020

SandstrandSEO – Der 2. Stichtag, stürmisches Ranking mit Tricks

Der zweite Stichtag ist vorüber, um 10 Uhr erfolgte die zweite Messung. Pünktlich dazu begann das Ranking wieder zu schwanken. Sichtlich arbeiten alle hart daran, in den letzten Stunden und Minuten doch noch das Ranking zu verbessern.

Ein stürmisches Ranking, so kurz vor der nächsten Punkte vergabe erregte Spannung unter den Teilnehmern. Mit allen Mitteln wird hier versucht das SandstrandSEO für sich zu gewinnen. Bereits am Montag erfolgt der letzte Stichtag.

Aber eines ist sicher, die Sumasearch kämpft hier als eine der wenigen mit fairen Mitteln. Wo andere Jahrelange Vorarbeit geleistet haben und somit nun mit Tricks gewinnen wollen, hat die Sumasearch völlig von neu gestartet. Eine neue Landing Page, neuer Content, ein Start von 0.

Wer alte Seiten jährlich wiederverwendet und damit Googles Vertrauen gewinnen will, der ist in der Suchmaschinenoptimierung kein wahrer Sieger. Dies zeugt nicht von Können, denn bei den eigenen Kunden startet man schließlich auch von 0 an.

Die Sumasearch hat sich einen Platz in der Top 3 hart erarbeitet, ganz ohne Tricks, die das Ranking beeinflussen und beweist somit wahres Knowhow.

Nun darf jeder gespannt sein, wie sich das Ranking bis zum Schluss entwickelt. Es wird keine leichte Aufgabe sein, mit einer neuen Seite gegen die Jahre lange Vorarbeit anzukommen, doch die Sumasearch lässt nicht locker.

Der zweite Rankingtag hat erste Aussichten auf die herausgehenden Sieger des SandstrandSEO Contests gegeben, weshalb nun alle aufgeregt die aktuellen Positionen beobachten. Wer am Montag zu spät aufsteht, der wird nicht nur das Ergebnis verpassen, sondern auch seine Chance auf das Siegertreppchen, denn die Konkurrenz arbeitet hart.

Alle aktuellen Ergebnisse, ein Zwischenfazit, Informationen und eine Definition erhaltet Ihr immer unter https://www.sumasearch.de/sandstrandseo, alles Wichtige, was Sie wissen müssen!

Die Sumasearch, als Teilnehmer am SandstrandSEO Contest 2020 ist eine SEO Agentur, die zum ersten Mal an einem SEO Wettbewerb teilnimmt. Die Agentur ist bekannt für professionelle Suchmaschinenoptimierung, Webdesign, Google Ads Optimierung und Social Media Marketing.

Sumasearch bleibt mit Ihrer Position konstant ohne starke Schwankungen.

