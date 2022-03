Sanfter Friedensbote

Neues Bio-Nahrungsergänzungsmittel „Peace“ von Pukka mit Ashwagandha, Kamille und Lavendel

Nach einer turbulenten Zeit sehnen sich die Menschen besonders nach innerer Ruhe und Ausgeglichenheit*. Wertvolle Kräuter aus der Natur können dabei unterstützen, diese Bedürfnisse zu stillen, zum Beispiel in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Ab April 2022 erweitert Pukka Herbs sein Sortiment um das Bio-Nahrungsergänzungsmittel „Peace“. Es kombiniert sanfte Bio-Kräuter wie Ashwagandha, Kamille und Lavendel und kann Menschen helfen, in einer stressigen Zeit zu mehr innerem Frieden zu finden. „Peace“, passend zum gleichnamigen und beliebten Bio-Kräutertee, kommt in einer neuen, hochwertigen und nachhaltigeren Kartonbox ins Regal. Mit dem positiven Nebeneffekt: Durch das geringere Verpackungsgewicht werden beim Transport 20-30% CO2-Emissionen eingespart.

Einzigartiger Schatz der Natur: Ashwagandha

Das neue Bio-Nahrungsergänzungsmittel „Peace“ kombiniert die sanften Bio-Kräuter Ashwagandhawurzel, Kamillenblüten, Meeresalgen sowie Lavendelblütenextrakt und kann in stressigen Lebenssituationen dabei unterstützen, dem Körper eine Auszeit zu schenken. Bei der Kräuterzusammensetzung spielt die immer beliebter werdende Ashwagandha-Wurzel eine wichtige Rolle. Dr. Marisa Hübner, Ärztin für Innere Medizin und Ayurveda erklärt, was sie so besonders macht: „Ashwagandha gehört zu den Adaptogenen. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort „adaptare“ ab und bedeutet „sich anpassen“. Pflanzen mit adaptogenen Eigenschaften unterstützen dabei, sich an belastende Lebenssituationen anzupassen und stärken die Widerstandskraft“. Pukka bezieht all seine biologisch und fair angebauten Ashwagandhawurzeln aus der indischen Region Nord Karnataka.

Durch das geringe Gewicht der neuen, komplett recycelbaren Kartonverpackung können beim

Transport 20-30% CO2-Emissionen im Vergleich zur bisherigen Glasflasche eingespart werden. Im Laufe des Jahres werden alle Bio-Nahrungsergänzungsmittel auf die nachhaltigere Verpackung umgestellt.

Wie alle Bio-Kräuterkreationen von Pukka sind auch die Bio-Nahrungsergänzungsmittel sorgfältig und mit Expertise nach traditionellem Wissen aus der ayurvedischen, chinesischen und westlichen Lehre sowie neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt.

Neben „Peace“ ist auch das Bio-Nahrungsergänzungsmittel „Ashwagandha Plus“, bisher bekannt als „Ashwagandha WholisticTM“, ab April in der neuen Verpackung erhältlich.

Die Bio-Nahrungsergänzungsmittel „Peace“ und „Ashwagandha Plus“ von Pukka sind ab April 2022 im Bio-Fachhandel, Reformhäusern und im Pukka Online-Shop verfügbar.

60 Kapseln, UVP 26,99 Euro.

Alle Pukka Erzeugnisse sind frei von Milchprodukten, Soja, Gluten, Weizen und ohne zugesetzten Zucker und damit auch für Vegetarier und Veganer geeignet.

* TK Gesundheitsreport 2021

Pukka Herbs: Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln

Mit Sorgfalt und Expertise stellen wir Kräuterkreationen zusammen, um so viele Menschen wie möglich mit der Kraft und Schönheit der Natur zu verbinden. Unsere Herzensangelegenheit ist es, das Wohlbefinden von Menschen mit der Power von Bio-Kräutern zu fördern – für ein Leben in Glück und Zufriedenheit. Das Wort „Pukka“ bedeutet „authentisch“ und „hervorragend“ und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1 % des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

