Sanierung rund ums Haus

Dachbeschichtung Schaumburg

Innovative Technik in neuem Gewand

Das Unternehmen Bautenschutz-Petermann aus Bückeburg im Landkreis Schaumburg, im Gebiet Bückeburg/ Stadthagen, bietet moderne Dienstleistungen rund ums Haus an. Mit individueller Beratung und einmaligem Service will der Inhaber Reinhold Petermann das bestmögliche Ergebnis für seine Kunden erzielen. Mit Unterstützung der Abteilung-Marketing Beratungsgesellschaft mbH passt der Außenauftritt von Bautenschutz Petermann nun auch zu den hohen Ansprüchen des Inhabers. Die externe Marketingabteilung lieferte eine neue Website, einen informativen Flyer und neue Geschäftspapiere. So kann der Unternehmer seine fortschrittlichen Dienstleistungen professionell präsentieren.

Dazu zählen professionelle Dacharbeiten wie Dachreinigung, Imprägnierung sowie Dachbeschichtungen, durch die alte Dächer wieder zum Hingucker werden. Über die Jahre bilden sich in den Poren und Kapillaren der Ziegel Algen, Moose und Flechten. Diese speichern Feuchtigkeit und lassen dadurch das Dach schnell altern: Die betroffenen Pfannen verlieren langsam Ihre dichtende Wirkung und die Optik leidet. Durch fachmännische Reparatur, Reinigung und Dachbeschichtung löst Bautenschutz-Petermann beide Probleme auf einmal.

Auch bei Fassadenarbeiten ist nicht nur das Aussehen für eine Sanierung ausschlaggebend, sondern auch die Funktion. Zunächst reinigt das Unternehmen die Fassade, um Schmutz, Staub und andere über Jahre aufgebaute Ablagerungen zu beseitigen. Durch die Versiegelung der Wände mit neuesten Produkten auf Basis von Nanotechnologie wird die Fassade von Grund auf geschützt. Die Wand wird selbstreinigend: Sie weist Schmutz, Wasser und Staub ganz einfach ab. Auch Moose, Algen und schwarze Schimmelpilze finden keinen weiteren Halt mehr, da die benötigte Feuchtigkeit nicht mehr vorhanden ist.

Moderne Bodentechnik macht Garageneinfahrten, Terrassen oder Gehwege wieder vorzeigbar. Der alte Boden wird nicht ausgetauscht, sondern kann mit Hilfe neuester Technologie aufbereitet werden. Bautenschutz-Petermann verwendet Produkte der Nanotechnologie, welche eine exakte und punktgenaue Behandlung ermöglichen. So sind alte Böden gegen Wasser, Öle und fettbasierte Verschmutzungen geschützt. Auch die Entwicklung von Unkraut zwischen den Fugen wird verhindert. Zusätzlich wird das Entfernen von Eis einfacher möglich. Die Versiegelung ist farblos, der Boden kann aber auch farblich verändert werden.

Mit den Leistungen Dachbeschichtung, Fassadenarbeit und Bodentechnik bietet Bautenschutz-Petermann ein umfangreiches Angebot für alte Häuser. Dabei lohnen sich die Maßnahmen nicht nur optisch, auch die Funktion wird wieder hergestellt und sogar verbessert.

Kontakt:

Bautenschutz Petermann

Reinhold Petermann

Hochdruckreinigung und Sanierung rund ums Haus

Kontakt

Bautenschutz-Petermann

Reinhold Petermann

Furtwinkel 14

31675 Bückeburg

057229076664

kontakt@dachbeschichtung-petermann.de

http://dachbeschichtung-petermann.de

