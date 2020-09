SARA PAVO erhält “Gloria – Deutscher Kosmetikpreis 2020”

Beauty-Expertin wurde in der Kategorie “Kosmetikinstitut ab drei Mitarbeiter” ausgezeichnet

Am Dienstag, den 01. September 2020 wurde der Hautpflege-Expertin Sara Pavo der renommierte Branchen-Award “Gloria – Deutscher Kosmetikpreis” für herausragende Leistungen und besonderen Kundenservice in der Kategorie “Kosmetikinstitut ab drei Mitarbeiter” verliehen.

Im Rahmen eines feierlichen Events überreichte Katrin Müller-Wipfler, Chefredakteurin von KOSMETIK international Verlag, der überglücklichen Gewinnerin die gläserne Trophäe in deren Kosmetikinstitut “Sara Pavo Cosmetics” in Oberhausen.

Zu den Gratulanten vor Ort gehörte auch Christian Braun, Vertriebsleiter der Partnerfirma Babor. “Mich beeindruckt sowohl die ausgewiesene Fachkompetenz als auch das soziale Engagement unserer diesjährigen Preisträgerin”, so Katrin Müller-Wipfler. “Sara Pavo hat den Branchenwettbewerb hochverdient gewonnen.”

Über Sara Pavo Cosmetics

Unkonventionell, kompetent und mit ganz viel Herz: Das ist Sara Pavo Cosmetics. Im Jahr 2009 gegründet, ist das Oberhausener Kosmetikinstitut die nationale Adresse für Permanent-Make-up, Micropigmentierung und zahlreiche kosmetische Dienstleistungen mit Wohlfühlfaktor. Was es hier nicht gibt: Leistungen von der Stange! Denn die Persönlichkeit jedes einzelnen Kunden steht hier immer im Mittelpunkt und ist für Sara und ihr Team eine Herzensangelegenheit! Sara Pavo wurde mit ihrem Institut mehrfach ausgezeichnet. Sie erhielt unter anderem drei Nominierungen für die GLORIA, den begehrten “Deutschen Kosmetikpreis”, gewann diesen im Jahr 2020 und wurde unter anderem auch vom spa business Verlag zur “Besten Kosmetikerin Deutschlands 2019” gekürt. Die Beauty-Expertin selbst ist Kammersiegerin und zweite Landessiegerin.

Nationale Bekanntheit erlangte sie unter anderem als Mitglied des Experten-Teams der VOX-Beauty-Doku “Makel?Los!” und durch ihre zahlreichen prominenten Kunden, die auf ihre Beauty-Expertise und ihre ausgezeichneten Resultate als Permanent-Make-up Profi setzen. Höchste Qualität, Professionalität und ein Maximum an Kreativität, Coolness und Leidenschaft machen Sara Pavo und ihr Team so einzigartig. Ebenso eine Herzensangelegenheit und Selbstverständlichkeit: Das ehrenamtliche Engagement für wohltätige, soziale Zwecke.

Über GLORIA – Deutscher Kosmetikpreis

Die begehrte Auszeichnung wird in den sechs Kategorien “Kosmetikinstitut bis zwei Mitarbeiter”, “Kosmetikinstitut ab drei Mitarbeiter”, “Nagelstudio”, “Fußpflege-/Podologie-Praxis”, “Unternehmensgründung” sowie “Lebenswerk” vergeben. Die zahlreichen Bewerbungen wurden zunächst von einer Experten-Jury ausgewertet. Anonyme Testkunden vom unabhängigen Unternehmen MSM Germany Marketing, Service & Management Münster überprüften anschließend Leistungsniveau und Kundenservice der ausgewählten Kandidaten anhand eines vorher festgelegten Kontrollkatalogs. Neben den Entscheidungen der Jury waren die dabei dokumentierten Ergebnisse für die Bewertung mit ausschlaggebend.

Zur Experten-Jury 2020 gehörten Thomas Pretschner (Geschäftsführer DKZ marketing + schulung), Margit Rüdiger (Journalistin/Beauty Consultant), Prof. Dr. Volker Trauzettel (Lehrstuhl für BWL und BWL des Handels an der Hochschule Pforzheim), Andrea Kirsten Patzelt (Coach und Expertin in der Spa- und Kosmetik- Branche), Sabine Bartels (Chefredakteurin “Für Sie”), Waltraud Ellerich-Minareci und Dr. Anja Rieck (beide Redaktion KOSMETIK international).

Kontakt

SARA PAVO COSMETICS

Sara Pavo

Vestische Straße 204

46145 Oberhausen

0208/74008438

info@sarapavo.de

http://www.sarapavo.de

