Sartorius AG sowie Machwürth Team und SHL mit ABP-Award ausgezeichnet

Die Association for Business Psychology (ABP) prämiert in der Kategorie „Learning & Development Techniques & Tools“ ein weltweites Projekt, das die Sartorius AG mit Unterstützung der beiden Beratungsunternehmen durchführte.

Auf ihrer internationalen Jahrestagung in London hat die Association for Business Psychology (ABP) die Sartorius AG, Göttingen, sowie die beiden Beratungsunternehmen Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, und SHL, Atlanta/Frankfurt, für ein Projekt, das das Biopharma-Unternehmen weltweit durchführte, mit einem Award in der Kategorie „Learning & Development Techniques & Tools“ ausgezeichnet.

Die Jury begründete ihre Entscheidung unter anderem damit, dass die Sartorius AG, einer der großen Player in der Biopharmaindustrie, mit dem Projekt in den Vertriebsorganisationen ihrer beiden Sparten Bioprocess Solutions und Lab Products & Services nicht nur ein „wegweisendes Blended Learning Programm“ entwickelt und weltweit implementiert habe, sondern auch das „Fundament für eine neue Lernkultur“ in ihrem Vertrieb gelegt habe – „unter Nutzung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie“.

Das Projekt hatte der Konzern, der weltweit fast 16.000 Mitarbeiter beschäftigt, unter anderem gestartet, weil seine Vertriebsmitarbeiter im Alltag verstärkt vor der Herausforderung stehen, den Zielkunden den Mehrwert der Sartorius-Produkte und -Services anhand von deren Zielen und spezifischen Bedarfs aufzuzeigen. Deshalb entschied der Vorstand der Sartorius AG Anfang 2020 zunächst nur für die Vertriebsmitarbeiter der Sparte Bioprocess Solutions ein entsprechendes weltweites Trainingsprogramm zu entwickeln, das die Kompetenz der Vertriebsmitarbeiter vom Solution Selling zum Value Based Selling weiterentwickelt.

Damit verknüpfte Ziele waren unter anderem,

-die Vertriebsprozesse auf Basis eines wertebasierten, einheitlichen Vertriebsansatzes länder- und kulturübergreifend zu harmonisieren und

-höhere Gewinnmargen zu erzielen.

Als Unterstützer beim Planen und Realisieren dieses Projekts wählte Sartorius die beiden Beratungsunternehmen Machwürth Team International (MTI) und SHL, weil diese

-ebenfalls international tätig sind und

-Erfahrung in der Konzeption entsprechender Programme und deren weltweiten Roll-outs haben.

In einem mehrstufigen Projekt entwickelte und implementierte eine Projektgruppe unter Leitung von Ines Rannenberg, der Managerin des Programms, im Dialog mit dem Sartorius-Vorstand ein sogenanntes Sales Enablement Program bei der Sartorius AG, das einen großen Wert auf das „Social Learning“, also das Lernen von- und miteinander legt. Das zwölf-wöchige Blended-Learning-Programm kombiniert regelmäßige Web-Sessions mit Selbstlernphasen, wobei die vermittelten Inhalte stets unmittelbar in der Praxis umgesetzt werden und der Erfolg zeitnah reflektiert wird. Das angestrebte Social Learning wird dabei durch Lerngruppen und „Value Talks“ (Austausch von Erfolgsgeschichten) forciert, die von Ines Rannenberg und sogenannten Programm-Champions moderiert werden. Hierbei handelt es sich um erfahrene Sartorius-Vertriebsmitarbeiter, die im Vorfeld zu Lernbegleitern ihrer Kollegen ausgebildet wurden.

Das Sales Enablement Program startete vor etwa 2,5 Jahre in der Sparte Bioprocess Solutions. Aufgrund seines Erfolgs, der prozessbegleitend gemessen wurde, sowie des Feedbacks der Teilnehmer wird das Programm seit 2022 auch in der Sparte Lab Products & Services von Sartorius durchgeführt.

Wegen seines „innovativen Designs“ und „Beitrags zur Schaffung einer neuen Lern- und Vertriebskultur“ wurde das Sales Enablement Program 2022 bereits vom Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT) mit dem Europäischen Trainingspreis in Silber in der Kategorie „Hybrid/Blended Learning“ ausgezeichnet. Nun erfolgte mit der Verleihung des Awards der Association for Business Psychology (ABP) an die beiden Beratungsunternehmen MTI ( www.mticonsultancy.com) und SHL ( www.shl.com) und die Sartorius AG ( www.sartorius.com) noch eine weitere Anerkennung des Projekts auf internationaler Ebene.

Das Machwürth Team International (MTI Consultancy), Visselhövede, ist ein international agierendes Beratungs- und Trainingsunternehmen. Es unterstützt mit seinen 450 Beratern und Trainern weltweit Unternehmen beim Umsetzen ihrer Strategien. Dabei verknüpft das 1989 gegründete Beratungsunternehmen die hierfür erforderlichen Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen so, dass die Unternehmensziele erreicht werden.

Auch stellt das Machwürth Team International (MTI) seinen Kunden Online- und digitale Instrumente (wie Lernplattformen) zur Verfügung, die diese zum Managen der Strategieumsetzungsprojekte sowie des hieraus resultierenden Change- und Lernbedarfs brauchen. Außerdem vermittelt es den Mitarbeitern – wie zum Beispiel Führungskräften, Verkäufern und Servicemitarbeitern – die Skills, die diese für ein erfolgreiches Arbeiten in dem veränderten Unternehmensumfeld benötigen.

Weltweit unterstützt das Machwürth Team International (MTI) mit seinen Tochtergesellschaften und Projektbüros Unternehmen bei der Strategieumsetzung; unter anderem in China, Nordamerika und Singapur. Der geschäftsführende Gesellschafter des Beratungsunternehmens, ist Hans-Peter Machwürth.

