SAUBER ENERGIE koppelt THG-Prämie mit WWF-Naturschutzprojekten

Wer ein Elektroauto oder einen Elektro-Roller fährt, hat seit 2022 Anspruch auf eine jährliche THG-Prämie. Auch über die SAUBER ENERGIE können Interessierte die gesetzlich zustehende Prämie abrufen – mit doppeltem Nutzen: Ein Teil der Gelder fließt als Spende an die Projektregion Deutschland des WWF. So werden zahlreiche Naturschutzgebiete in unserer Region zusätzlich unterstützt, zum Beispiel für den Erhalt der Artenvielfalt und den Schutz von Waldbeständen.

Wie sinnvoll ist die THG-Prämie für den Klimaschutz?

THG ist die Abkürzung für Treibhausgas, welches nachweislich unsere Atmosphäre erwärmt und das Klima beeinträchtigt. Deswegen hat die EU die Menge der seitens Industrieunternehmen erlaubten THG-Emissionen gedeckelt. Wenn ein Unternehmen nun aber doch mehr Emissionen freisetzt als vorgesehen, muss es eine Form von Strafzahlungen leisten. In Summe bleibt das Gesamtkontingent immer gleich, d.h. trotz solcher Zahlungen erhöht sich nicht die Gesamt-Emissionsmenge. Das ist gut für den Klimaschutz.

Wer erhält die THG-Prämie?

Die auf diese Weise eingenommenen Gelder werden für unterschiedliche, klimaschutzrelevante Zwecke verwendet. Dazu gehört auch die Förderung der Elektromobilität. Seit 2022 haben Halter von Elektro-PkW und Elektro-Rollern einen jährlichen Anspruch auf ihre THG-Prämie. Damit diese Prämie aber auch zusätzliche Wirkung entfaltet, gibt es bei SAUBER ENERGIE den doppelten Nutzen: Für Ihr Girokonto und für den Naturschutz mit Hilfe des WWF. Insbesondere wertvolle Waldflächen profitieren hierbei.

Was bietet SAUBER ENERGIE bei der THG-Prämie?

Jeder, der über das SAUBER ENERGIE Online-Formular die nötigen Angaben einträgt und einen Scan oder Foto des Fahrzeugscheins (Zulassungsbescheinigung Teil I) hochlädt, erhält eine garantierte Prämienzahlung in Höhe von 275 Euro noch für das Jahr 2022. SAUBER ENERGIE überweist dabei automatisch 25 Euro an den WWF für die Unterstützung der Projektregion Deutschland.

Die wichtigsten Fakten zur THG-Prämie auf einen Blick:

– Die Prämie für einen PKW beträgt 300 Euro.

– Die THG-Prämie muss jährlich neu beantragt werden.

– Jedes E-Fahrzeug ist pro Jahr einmal berechtigt, am THG-Quotenhandel teilzunehmen.

– Die Bearbeitungsdauer beim Umweltbundesamt beträgt derzeit etwa drei Monate. Auch, wenn die Auszahlung erst 2023 erfolgt, gilt dies selbstverständlich rückwirkend für das THG-Prämienjahr 2022.

– Über das Formular oben auf dieser Seite können Sie insgesamt fünf Fahrzeuge anmelden, für Flottenbetreiber bitten wir um direkte Kontaktaufnahme.

SAUBER ENERGIE ist dein Ökoenergieanbieter und neuerdings Mobilfunkanbieter, der weiter denkt als nur bis zur Steckdose. Unser Ziel: Mit Energie anpacken beim Klimaschutz. Geht mit uns den sauberen Weg, gemeinsam, sicher und bezahlbar: „Für dich. Für uns. Für morgen.“

Die SAUBER ENERGIE wurde 2010 von sechs traditionsreichen Energieversorgern als Stadtwerke-Verbund zunächst für Biogas gegründet, als eine Ökoenergie-Alternative für umweltbewusste Menschen. Damit sind über 150 Jahre Energie-Know-how die solide Basis für eine zuverlässige Versorgung mit unseren klimafreundlichen Energieprodukten SAUBER STROM und SAUBER GAS. Anfang 2022 kam der nachhaltige Handytarif SAUBER WALDFUNK hinzu.

Doch Klimaschutz ist mehr als Ökoenergie. Nur wenn wir gemeinsam anpacken, können wir nachhaltige Veränderungen bewirken. Daher bieten wir unsere Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, in einer starken Gemeinschaft mit kleinen Schritten Großes für den Klimaschutz zu erreichen. Unter der Leitidee „Mit Energie anpacken“ sind wir Initiator und Motivator vielfältiger Aktionen für eine lebenswerte Umwelt und eine zukunftstaugliche Energieversorgung.

Außerdem fördern wir mit unseren Wasser&Wald-Angeboten seit 2016 regionale Waldaufforstungsprojekte in Deutschland. Ziel ist der langfristige Erhalt unserer heimischen Wälder, die als artenreiche Ökosysteme Basis für einen effektiven Klimaschutz sind.

