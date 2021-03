Saubere Luft ist sicherer

Der Lufthygiene in Innenräumen kommt ein neuer Stellenwert zu. An Orten, an denen regelmäßig viele Menschen zusammentreffen, ist das Risiko für Infektionen hoch. Der neue Luftreiniger IDEAL Hercules H14 begegnet diesen Herausforderungen perfekt.

Dem Thema Lufthygiene in Innenräumen kommt ein ganz neuer Stellenwert zu. Vor allem an Orten, an denen regelmäßig viele Menschen zusammentreffen, ist das Risiko für Infektionen hoch. Der neue mobile Luftreiniger IDEAL Hercules H14 begegnet diesen Herausforderungen und reduziert neben Viren und Bakterien ebenfalls sehr effektiv Allergene und Feinstaub aus der Raumluft. Damit bildet er einen wichtigen Baustein in jedem Hygieneschutzkonzept und ist unter anderem für den Einsatz in Büros, Schulen und Kitas, aber auch in Behörden, Kantinen, Fitness-Studios, Praxisräumen sowie im Einzelhandel perfekt geeignet.

In stark frequentierten Bereichen kommt es auf höchste Reinigungsleistung in sehr kurzer Zeit an. Ziel ist es, eine größtmögliche Hygiene und mehr Sicherheit zu erreichen, da sich an diesen Orten viele Menschen aufhalten. Hier sorgt der extrem leistungsstarke Luftreiniger IDEAL Hercules H14 für Top-Ergebnisse. In einem ersten Schritt filtert ein hochwertiges Vorfilter-Vlies bereits grobe Schmutzpartikel und Stäube, bevor die verschmutzte Luft anschließend in den Hochleistungs-HEPA-Partikelfilter geleitet wird. Damit verlängert sich die Lebensdauer des HEPA-Filters deutlich. Der HEPA H14-Partikelfilter entfernt anschließend Aerosole, Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene aus der Raumluft – und zwar mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,995 % (bei einer Partikelgröße von bis zu 0,2 Mikrometern). Dieser Wert besagt, dass von 100.000 durchgeleiteten Partikelteilchen 99.995 durch den H14-Filter zurückgehalten werden und lediglich 5 Teilchen diesen passieren. Aber auch Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Schimmelsporen eliminiert der mehrlagige Partikelfilter hocheffizient aus der Raumluft. Jeder Filter wird dabei einer speziellen Prüfung unterzogen und die hohe Qualität mit einem entsprechenden Prüf-Zertifikat bescheinigt.

Der mehrlagige H14-Filter (nach DIN EN ISO 1822-4) reduziert damit die Infektionsgefahren deutlich. Dies belegen auch Studien der Universität der Bundeswehr München*, die besagen: “Als Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchungen […] steht fest, dass Raumluftreiniger mit einem Volumenstrom pro Stunde, der mindestens dem Sechsfachen des Raumvolumens entspricht, und hochwertigen Filtern der Klasse H14 eine sehr sinnvolle technische Lösung darstellen, um in Klassenzimmern die indirekte Infektionsgefahr durch Aerosole stark zu verringern.”

Mit seinem hohen Luftdurchsatz von bis zu 810 m3 gereinigte Luft pro Stunde garantiert der robuste IDEAL Hercules mobile und effiziente Luftreinigung in größeren, öffentlichen Gebäuden. So wälzt er in der Stufe 5 (bezogen auf eine Raumgröße von 100 m2) die Luft bis zu 7-mal pro Stunde um und erneuert diese komplett. Damit senkt er die Verweildauer von Schadstoffen und reduziert die Menge von virulenten Aerosolen in der Raumluft. Das ist besonders wichtig, da in öffentlichen bzw. stark frequentierten Bereichen vielfach gar nicht (ausreichend) gelüftet werden kann oder dies außerdem – gerade in der Winterzeit – nicht möglich ist, ohne Energie zu verschwenden oder die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer Personen zu beeinträchtigen. Vielfach bringt das Lüften, je nach Standort, sogar neue Schadstoffe und Partikel ins Zimmer und verschlechtert die Raumluft ggf. noch.

Der neue Luftreiniger Hercules aus dem Hause IDEAL bestätigt die bekannt hohen Maßstäbe an Funktionalität und Qualität. So sorgt beispielsweise der verbaute GreenTech EC-Motor für einen geringen Stromverbrauch und ist dabei angenehm leise. Zusammen mit seiner robusten Bauweise und dem wartungsfreien Betrieb setzt er damit ganz neue Standards und macht den Hercules H14 zu einem der kompaktesten und leistungsstärksten Luftreiniger auf dem Markt.

Darüber hinaus zeichnet sich dieser neue Luftreiniger durch eine besonders robuste Bauweise aus, was gerade für den Einsatz in öffentlichen Bereichen besonders entscheidend ist. Neben dem pulverbeschichteten Metallgehäuse tragen dazu noch weitere Ausstattungskomponenten bei. So ist beispielsweise das Bedienpanel mit robusten, staub- und wasserdichten Wippschaltern ausgestattet, die für eine einfache, manuelle Steuerung aller Funktionen sorgen. Über diese Wippschalter lässt sich die Lüfterdrehzahl in fünf Abstufungen justieren. Dank der praktischen Memory-Funktion bleibt dabei nach dem Aus- und Wiedereinschalten die zuletzt gewählte Lüfterstufe gespeichert. Mit dieser überlegenen Motor- und Lüfter-Einheit wird die Innenraumluft innerhalb kürzester Zeit besonders effizient von Schadstoffen gereinigt. Räumlich komplett flexibel einsetzbar ist der IDEAL Hercules durch den ausklappbaren Griff und die gummierten, leichtgängigen Rollen, was einen schnellen und unkomplizierten Wechsel des Einsatzortes ermöglicht. Diese Flexibilität wird zusätzlich dadurch unterstützt, dass sich der Luftreiniger sowohl stehend als auch liegend betreiben lässt.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten werden unter der Marke IDEAL sehr erfolgreich Aktenvernichter und Schneidemaschinen für den anspruchsvollen Anwender im professionellen Büro oder im graphischen Bereich angeboten. Höchstwerte bei Qualität und Sicherheit erfüllen die IDEAL Produkte ebenso wie überdurchschnittliche Ansprüche hinsichtlich Bedienfreundlichkeit, Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Design. Unter IDEAL Health bietet IDEAL mit einem attraktiven Sortiment von Luftreinigern und Luftbefeuchtern zudem vielfältigste Lösungen für gute Raumluft. Die Marke IDEAL steht seit jeher für höchste Qualität in Sachen Büro-Ausstattung. Das gilt natürlich auch für die IDEAL Luftreiniger und Luftbefeuchter, die nicht nur durch ihre hochwertige Bauweise überzeugen. Aber auch was den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine umweltverträgliche Produktion anbelangt, gehen die IDEAL Produkte mit gutem Beispiel voran. Generell werden alle Produkte nachhaltig und umweltschonend hergestellt.

