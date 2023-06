SaudiMag – Onlinemagazin über das neue Saudi-Arabien

Geschichten, Themen und Visionen, aufbereitet ohne Vorurteile

Köln/Berlin – das frische, unabhängige Online-Magazin #SaudiMag sammelt Stories, Reportagen und Hintergrund-Geschichten aus dem jungen, aus dem neuen Saudi-Arabien.

Das Golf-Königreich ist nach Jahrzehnten der Abgeschlossenheit seit wenigen Jahren auf einem spannenden Weg des politischen und gesellschaftlichen Wandels. Unter der Webadresse www.saudimag.de berichtet die Redaktion über Menschen, Visionen und Business-Topics. Sie trägt Fakten zusammen über die vielen großen Bauprojekte in Saudi-Arabien, stellt inspirierende Menschen vor, erzählt die Geschichten engagierter Frauen und berichtet über den gesellschaftlichen Wandel, der das Land nach 40 Jahren Abgeschlossenheit in immer schnellerem Tempo in die Moderne führt. Saudi-Arabien ist ein Land großer Visionen und großer Träume, die vielleicht eines Tages Realität werden und dann Impulse für die ganze Welt geben. Es hat sich dort in den letzen 5 Jahren mehr verändert als in den 50 Jahren zuvor – daher bietet das Königreich am Golf schon heute mehr als genug Themen für ein spannendes Online-Magazin wie #SaudiMag.

Das Motto des Online-Magazins stellt die eigene Gesprächsbereitschaft, kulturelle Neugier und positive Aufgeschlossenheit heraus: „Eine andere Kultur zu sehen, über Mauern zu schauen, das Positive zu suchen, sich anzunähern und zuzuhören“.

Die Redaktion, die aus Deutschland, Saudi-Arabien und der arabischen Welt kommt, möchte auch einen inhaltlichen Ausgleich schaffen zu den immer gleichen Themen, auf die etablierte westliche Medien bei jeder Erwähnung des Namens „Saudi-Arabien“ anspringen. Auch, wenn die positive Grundstimmung des Aufbruchs und Wandels die beherrschende Farbe der Berichterstattung im #SaudiMag ist, wird man Ereignisse immer auch kritisch hinterfragen und einordnen. Ganz klar lehnt die Redaktion aber vorgefertigte Meinungen ab. Bei #SaudiMag freut man sich über Themenvorschläge, über Hinweise auf spannende Menschen und über fertige Stories freier Autoren aus allen Ressorts, die gerne an redaktion@saudimag.de geschickt werden können.

