SC Lötters: abresa verlängert erfolgreiche Zusammenarbeit

Kommunikationsbegleitung und Pressearbeit sind die Eckpfeiler der bewährten und fachlich fundierten Zusammenarbeit.

23. Februar 2023 Seit rund sieben Jahren betreut die Bonner Kommunikationsagentur das SAP-Beratungshaus abresa mit Sitz in Schwalbach. Zu den Aufgaben gehören Medien- und Pressearbeit. SC Lötters berät und begleitet bei der Suche nach fachlich relevanten Themen und setzt diese um.

„Wir konnten die gesteckten Ziele der Zusammenarbeit erreichen und sind durch unsere regelmäßige Pressearbeit sichtbarer geworden,“ erläutert Günter Nikles, Geschäftsführer der abresa GmbH. „Uns ist es wichtig, dass unsere Kommunikations-Agentur auf dem Markt zu Hause ist, und weiß, worauf es ankommt“, setzt Nikles fort. Die Zusammenarbeit läuft unkompliziert und ohne großen Aufwand für abresa ab. Gemeinsam werden grob Richtung und Inhalte abgestimmt, dann kümmert sich SC Lötters um die Umsetzung.

abresa ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen für die Personalwirtschaft, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Das Unternehmen betreut national und international tätige Kunden aus unterschiedlichsten Branchen. Diese Expertise sowie die hohe Dienstleistungsorientierung der gut 60-köpfigen Mannschaft setzt das Bonner Team gekonnt in Szene. SC Lötters nutzt kontinuierlich interessante Themen, platziert Fachbeiträge und berät, wenn es darum geht, die Zusammenarbeit mit Medien umzusetzen.

Den Fokus legen Lötters und ihr Team im Rahmen der Medienarbeit auf Qualität, statt Quantität. „Wir stehen mit ausgesuchten Fachmedien in Kontakt. Mit diesen arbeiten wir themenorientiert zusammen. Weniger ist aus unserer Sicht eindeutig mehr,“ erläutert Lötters das Vorgehen der Agentur. „Unsere Zusammenarbeit fußt auf Vertrauen sowohl was unsere Kunden betrifft als auch auf deren Medienpartner“, schließt Lötters.

Über SC Lötters – Storytelling. Communication. Public Relations

SC Lötters ist eine inhabergeführte Spezialagentur für individuelle Marketingberatung und Kommunikationsbegleitung. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir maßgeschneiderte Kommunikationskonzepte und setzen diese um. Zu unseren Schwerpunkten gehören die Entwicklung von Strategien und die Kommunikationsberatung. Mit mehr 20 Jahren Erfahrung steht Dr. Christine Lötters als Inhaberin hinter SC Lötters.

Das Leistungsspektrum von SC Lötters umfasst punktgenaue B2B-Marketingkonzepte, die zuverlässig und budgetorientiert Anforderungen und Ziele der Kunden in konkrete Maßnahmen umsetzen. Gezielte Konzepte und Maßnahmen zum Imageaufbau sowie zum Ausbau des Bekanntheitsgrades vor allem im Mittelstand. Begleitendes Social Media Marketing und der Aufbau sowie die Pflege von Blogs ergänzen das Angebot.

Des Weiteren bietet SC Lötters Storytelling und passgenaue Öffentlichkeitsarbeit. Unsere erstklassige Vernetzung nutzen wir zur Sichtbarkeit unserer Kunden. Fachtexte gehören ebenso wie Erfolgsstorys und Kurzmeldungen zum Repertoire des Dienstleisters aus Bonn.

