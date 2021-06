Scality wird als HPE Storage Momentum Partner of the Year ausgezeichnet

Der jährlich verliehene Preis zeichnet Partner im ganzen Ecosystem für ihr Engagement und ihre Innovation aus

München, Deutschland – 22. Juni 2021: Scality wurde von Hewlett Packard Enterprise (HPE) zum Storage Momentum Partner of the Year 2021 gekürt. Die Preisverleihung fand im Rahmen des jährlichen Discover-Kundenevents von HPE statt. Der HPE Partner of the Year Award 2021 zeichnet Partner im gesamten Ecosystem für herausragendes Engagement in Sachen Customer Excellence, Leistung, Innovation und für die Fähigkeit aus, transformative Geschäftsergebnisse für gemeinsame Kunden zu erzielen.

Auf Twitter teilen: @Scality wird @HPE Storage Momentum Partner of the Year: https://tinyurl.com/f64sn5tr#datastorage #multicloud #datamanagement

Scality ist ein führender Anbieter für die software-definierte Datei- und Objektspeicherung und nahtlose Datenverwaltung in Rechenzentren von Unternehmen oder Dienstleistern. Das Unternehmen bietet Lösungen für On-Premise Umgebungen, für die hybride Cloud-Speicherung und Datenverwaltung – vom Edge bis in die Cloud – sowie mit Amazon S3, Google und Azure Cloud kompatible Lösungen. Scality konzentriert sich auf Software-Lösungen für die Cloud-Datenorchestrierung und adressiert damit die größten Herausforderungen der digitalen Welt durch verteilte Speicherung von unbegrenzten Datenmengen. Die skalierbaren Lösungen bieten die bestmögliche Daten-Durabilität mit maximaler Freiheit in Bezug auf Cloud-Konzepte ohne Vendor-Lock-in, sowie die Möglichkeit, die Gesamtbetriebskosten unserer Kunden dramatisch zu senken.

George Hope, Worldwide Head of Partner Sales, HPE, erklärt: “Im letzten Jahr konnte ich beobachten, wie die HPE-Partner über alle Erwartungen hinausgingen. Ich bin sehr stolz, dieses Engagement auch auszeichnen zu können. Als Channel-orientiertes Unternehmen ist HPE bestrebt, seine Partner mit den branchenweit besten Innovationen, Initiativen und Fachkenntnissen zu unterstützen, um die Differenzierung zu fördern und unseren gemeinsamen Kunden bessere Ergebnisse zu liefern. Wir freuen uns über die kontinuierlich starke Partnerschaft, die es uns ermöglicht, zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu wachsen, während wir gleichzeitig einen neuen Standard für unseren gemeinsamen Erfolg setzen.”

Scality CEO, Jerome Lecat, erklärt: “Cloud-native Anwendungen verändern die IT-Kultur und die Art und Weise, wie IT-Ressourcen eingesetzt werden, insbesondere in Bezug auf die Dateninfrastruktur dahinter. Wir sind stolz darauf, in Zusammenarbeit mit HPE eine Objektspeicherung zu liefern, die die Anforderungen dieser cloud-native Ära erfüllt, sowohl in traditionellen Bereitstellungen als auch als Teil von HPE GreenLake Cloud Service offerings. Diese Bestätigung von HPE ist uns eine Ehre.”

Über Scality

Die Scality ® Storage Platform ermöglicht Unternehmen einheitliches Datenmanagement an jedem Speicherort – von Edge zu Core zu Cloud. Unsere marktführende File- und Object Storage-Software wurde entwickelt, um Daten On-Premise sowie in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen jederzeit verfügbar bereitzustellen. Der moderne Ansatz von Scality RING

und ARTESCA zur Verwaltung von Daten im gesamten Unternehmen beschleunigt Business Insights für fundierte Entscheidungen ohne Einschränkungen. Um in einer datengetriebenen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen IT-Entscheider sowie Anwendungsentwickler auf langfristige Investitionen in Scality zum Aufbau zukunftsweisender und anpassungsfähiger Lösungen. Scality ist seit Jahren anerkannter Martkführer durch Gartner und IDC. Folgen Sie uns über @scality und LinkedIn. Besuchen Sie http://www.scality.com/de oder abonnieren Sie unser blog.

Kontakt

Scality

C.A. Haag

New Montgomery Street 149

94105 San Francisco, CA

017662032130

sales.eu@scality.com

https://www.scality.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.