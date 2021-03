Scan2Get – Mehr als nur ein QR Code

Deutsche Unternehmen verpassen zahlreiche Möglichkeiten mit QR Codes

Besonders in Zeiten einer weltweiten Pandemie bieten leicht abrufbare Informationen, die kontaktlos erhältlich sind, signifikante Vorteile. Das junge Unternehmen Scan2Get aus Augsburg zeigt, welches Potenzial platzierte Tischaufsteller zum Beispiel für die Gastronomie – Restaurants, Cafes, Hotels – bergen. Mithilfe des QR Codes auf einem Aufsteller kann der Gastronom kontaktlos die Daten des Kunden aufnehmen, seine eigene Speisekarte integrieren oder den Gast in seine Kundenliste aufnehmen – für spätere individuelle Angebote. Das ist vor allem wichtig, um den Kontakt zu halten, bevor Kunden auf die Konkurrenz – zum Beispiel Lieferdienste – ausweichen.

QR Code war gestern

Für manche mögen QR Codes eine längst bekannte Technologie sein. Bei Scan2Get ist jedoch nicht die Rede von einem simplen QR Code, den jeder selbst herstellen kann. Der QR Code von Scan2Get ist vollgepackt mit modernster Technologie und bietet eine einfache Möglichkeit, Bewertungen auf Google und anderen Plattformen abzugeben. Außerdem hilft ein individueller Chatbot bei der Kundenbindung, sodass der Aufbau einer eigenen Kundenliste schneller gelingt. Neben einer digitalen Speisekarte lässt sich auch eine eigene digitale Stempelkarte erstellen, die den Gästen Rabatte einbringt und somit zur Kundenbindung beiträgt. Netter Nebeneffekt: Da der Tischaufsteller inklusive des QR Codes als Marketingmaßnahme gilt, kann man diese als Gastro-Betreiber auch von der Steuer absetzen.

Eine Überraschung obendrauf

Die Frage bleibt: Warum sollten die Gäste den QR Code mit ihrem Smartphone abscannen anstatt sich etwa zu unterhalten? Was ist der direkte Nutzen für die Kunden? Die Antwort ist simpel: Die Aufsteller sind nicht nur optisch ansprechend und bereichern die Tischdeko. Sie versprechen den Gästen auch ein kleines Geschenk auf Kosten des Hauses. Das kann in der Gastronomie beispielsweise ein Kaffee oder auch ein Dessert der Wahl sein. Dafür erhält der Betreiber im Gegenzug eine Kundenbewertung, die wichtig für die Onlinereputation ist, sowie den Kontakt zu den Kunden, die er in der Folge z.B. über den Facebook-Messenger über Angebote oder Rabattaktionen informieren kann. Eine klassische Win-Win-Situation.

Das Team von Scan2Get besteht aus qualifizierten Profis und ist spezialisiert auf digitales Marketing, vor allem im Bereich Social-Media, E-Commerce und allen Bereichen zeitgemäßer online Werbestrategien. Die Firmen um Gründer Kinan Salameh helfen Unternehmen dabei, effizient ihre Online-Präsenz zu steigern, deren Kundenkreise dauerhaft zu binden und eine direkte Erreichbarkeit zu schaffen. Das erfahrene Team mit Sitz in Augsburg berät seine Kunden und bietet angepasste Lösungen für kleine Gastronomien oder große Ketten.

Salameh Operations GmbH

Kinan Salameh

Halderstraße 25

86150 Augsburg

017662890726

info@salameh-operations.de

https://scan-2-get.com

Bildquelle: @Kinan Salameh