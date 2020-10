SCET Coaching mit neuen Räumen in Florstadt / Wetterau

Coaching | Therapie | Beratung

Florstadt, 24.10.2020 – Unweit von Frankfurt am Main, in der schönen Wetterau, bietet SCET Coaching ab jetzt in neuen Räumen Gestalttherapie, systemisches Coaching und Beratung. Ergänzt wird dies durch das Angebot durch eine besondere Methode – das therapeutische Bogenschießen. Das therapeutische Bogenschießen sowie das meditative Bogenschießen finden in einem attraktiven Outdoor-Bereich im schönen Park am Sauerbrunnen in Staden, mitten in schönster Natur. Die Räume befinden sich im Herrenhof in Florstadt (auch Schloss Florstadt genannt) im Stadtteil Nieder-Florstadt in der Friedberger Landstraße 3F und bieten ein entspannendes Ambiente und ausreichend Platz für Einzel- und Gruppenarbeiten, für Körperarbeit und kreative Gestaltung. Zielgruppen sind insbesondere Menschen in Veränderungsprozessen oder herausfordernden Lebenssituationen, die Begleitung oder Beratung suchen oder sich Ruhe und Entspannung wünschen bzw. eine Stressreduktion anstreben. Darüber hinaus können auch Workshops von Unternehmen oder Privatpersonen bzw. -gruppen als Veranstaltungen (z. B. Teamentwicklung, Event) indoor oder outdoor (auch für andere Seminarorte) gebucht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von SCET Beratung Therapie Coaching ( https://www.scet-coaching.de) aus Florstadt.

SCET Coaching | Therapie | Beratung, mit Sitz in Florstadt in der Wetterau, bietet systemisches Coaching, Gestalttherapie, gestaltorientierte Beratung und therapeutisches Bogenschießen und unterstützt Menschen darin, durch erfahrungsorientiertes Lernen ihr Potenzial und ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Dabei steht die Selbsterfahrung durch ein konkretes Erleben im Hier und Jetzt im Mittelpunkt. Ob in Privat- und Business-Coachings, im Rahmen einer therapeutischen Begleitung oder als Teil eines auf Achtsamkeit und Stressreduktion ausgerichteten Angebots, stets spielen die Entwicklung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung und des Selbstwertes eine zentrale Rolle. Das therapeutische Bogenschießen dient dabei als eine der erfahrungsorientierten Methoden.

