SCHAUENBURG Industrietechnik GmbH: Neuer Systemlieferant für globale Märkte

Die Schauenburg Industrietechnik GmbH stellt auf der Zulieferseite ein neues Schwergewicht dar. Der Fokus liegt auf den Produktbereichen der Formteile und Profile aus Gummi und Kunststoff sowie der Schlauchtechnik. Der Kompetenzbereich erstreckt sich über die Fertigung kleiner wie großer Produktserien, ein entsprechendes Engineering sowie Serviceangebote bis zur Optimierung und Neuausrichtung von Lieferketten.

“Die Schauenburg Industrietechnik bildet durch die Kombination aus Eigenprodukten und Projektgeschäft ein Portfolio ab, das in Breite und Tiefe die Anforderungen der Industrie weitestgehend abdeckt”, unterstreicht Hans-Peter Niederwald, Geschäftsführer. Gemeinsam mit Lars Blatt und Ralf Winter führt er die gestärkte Einheit und die neue Marke. Lars Blatt bestätigt: “Wir schaffen ideale Verbindungen von der Kundenanforderung zur spezifischen Systemlösung wie beispielsweise konfektionierte Baugruppen oder den Feuerschutzschlauch mit allen erdenklichen Baumuster-Zulassungen.”

Für den Systemlieferanten haben sich fünf etablierte, erfolgreiche Unternehmen zusammengeschlossen, die schon lange unter dem Dach der Schauenburg International Gruppe intensiv zusammen arbeiteten: C+L Industrietechnik GmbH, bpt Bayerische Profiltechnik GmbH, FISCHER Industrietechnik GmbH, SCHWALENBERG Industrietechnik GmbH und VIGOT Industrietechnik GmbH.

Ralf Winter blickt optimistisch in die Zukunft: “Als Schauenburg Industrietechnik bilden die Unternehmen eine schlagkräftige Einheit. Wir sind aufgrund unserer regionalen Inhouse-Produktion und gleichzeitig internationalen Ausrichtung in der Lage, Lieferausfälle zu vermeiden und damit unseren Kunden eine große Stabilität zu garantieren.”

Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.schauenburg-industrietechnik.de und bei Lars Blatt via info@sb-it.com.

SCHAUENBURG International ist eine international tätige, familiengeführte Beteiligungsgesellschaft, die sich gezielt an etablierten und profitablen Industrieunternehmen mehrheitlich beteiligt. Investitionen erfolgen langfristig, nachhaltig und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den bestehenden Management-Teams. Im Fokus stehen Unternehmen, die in technologischen Nischenmärkten führend sind und die bestehenden Geschäftsbereiche der SCHAUENBURG International stärken bzw. sinnvoll ergänzen.

Kontakt

SCHAUENBURG Industrietechnik GmbH

Lars Blatt

Am Keuper 17

90475 Nürnberg

+49 9128 72120 – 90

info@sb-it.com

https://www.schauenburg-industrietechnik.de

Bildquelle: Gert KLAUS