“Scheiss auf perfekt!” – Buchneuerscheinung

Besser, größer, schneller, teurer, reicher – das stete Streben nach einem optimalen Ergebnis gehört heute zum guten Ton. Aber es erzeugt vor allem: Leistungsdruck, Stress, Perfektionismus. Übertriebener Perfektionismus aber kann krank machen – und ist nicht mal effizient: Wir verlieren uns in immer kleineren Details, bremsen uns durch Detailverliebtheit, verlieren Zeit und gefährden damit sogar manchmal Projekte und Fortschritte.

“Scheiß auf perfekt! Mit Mut zur Lücke glücklich leben” setzt Sachbuchautor und Unternehmer Stefan Dederichs dem entgegen. In dem soeben bei GABAL erschienenen Ratgeber-Buch zeigt er an vielen Beispielen: 95 Prozent sind auch in Ordnung, und führen schneller zum Ziel – und zum Glück.

“Viele Menschen haben sich festgefahren in einer Vorstellung von: ´Ich muss alles 110-prozentig machen, wenn es mich nicht Schweiß, Quälerei und Zeit gekostet hat, ist das Ergebnis nichts wert. Oder aber andere könnten den Eindruck gewinnen, dass ich nicht gut genug, nicht perfekt bin.´ Ein entsetzlicher Stress. Ihnen möchte ich zeigen, wie sie ihren eigenen Perfektionismus hinterfragen und verstehen lernen – denn oft stecken tiefere Gründe dahinter. Und ich zeige auf, wie sie der Perfektionsfalle entkommen und leichter bessere Ergebnisse erzielen”, sagt Stefan Dederichs, der auch als Vortragsredner zum Thema privates Glück und Glück im Geschäftsleben vielgebucht ist.

Dederichs kennt das Problem aus erster Hand: Jahrelang setzte er sich selbst unter hohe Optimierungsdruck, bis er die Motive hinter seinem Perfektionsdrang hinterfragte und Lösungsmodelle entwickelte. Dafür enthält das Buch einen einfachen Selbsttest, der zu umsetzungsorientierten Lektionen und Reflexionsübungen für ein Leben mit Mut zur Lücke führt: Leichtere Wege zu mehr Geduld mit sich selbst, besseren Ergebnissen und letztlich mehr Zufriedenheit und Glück in Privatleben und Job.

Buch-Neuerscheinung: Stefan Dederichs: Scheiss auf perfekt! Mit Mut zur Lücke glücklich leben

GABAL, 2021

ISBN: 978-3967390407,19,90 Euro.

Erschienen als Buch und Kindle

Überall im stationären und Online-Buchhandel und bei Amazon https://amzn.to/3a26BEX

Stefan Dederichs, “der Glücksmacher”, ist Gesellschafter mehrerer Firmen, Buchautor, Vortragsredner und Speaker. Er möchte Menschen helfen, ihr persönliches Glück zu finden.

Zwanzig Jahre galt er als der beste Verkäufer in seiner Branche, gründete Unternehmen und wurde zum erfolgreichen, lebensfrohen und selbstbewussten Menschen. Heute gibt Stefan Dederichs dieses Wissen, als gefragter Vortragsredner und Autor weiter.

