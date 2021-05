Schlenker präsentiert: Spannzangen für Rundtaktmaschinen und Innenspanndorne

Villingen-Schwenningen, 05.05.2021

Das Unternehmen Schlenker Spannwerkzeuge hat sich seit seiner Gründung im Jahre 1952 durch Hans Schlenker voll und ganz auf die Fertigung von qualitativ hochwertigen Spannwerkzeugen spezialisiert.

Die Individualität und Flexibilität der Produkte von Schlenker Spannwerkzeuge kennt keine Grenzen, somit kann das Unternehmen auf nahezu alle Kundenwünsche eingehen.

100%ige Fertigungstiefe gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität und garantiert die höchste Präzision der Spannzangen. Die einzelnen Bearbeitungsschritte einer Spannzange wie z.B. Drehen, Fräsen, Härten, Erodieren, Schleifen und die Endbearbeitung dieser erfolgt am Standort in Deutschland. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen unter anderem Spannzangen, Führungsbuchsen, Lagerungen und Spannhülsen für alle gängigen Drehmaschinen, Lademagazine und Rundtaktmaschinen.

Innovativ und grenzenlos: Spannzangen für Rundtaktmaschinen

Die Zugspannzangen für Rundtaktmaschinen liefert Ihnen Schlenker Spannwerkzeuge mit Gewinde- oder Bajonettverschluss. Das Gewinde wird maschinenseitig in das entsprechende Gegenstück geschraubt, wo hingegen der Bajonettverschluss lediglich in die Aufnahme gedreht wird und sich selbsttätig verriegelt. Des Weiteren können die Zugspannzangen auch mit Sägegrateinstich geliefert werden. Der Grat vom Sägen darf nicht an der Spannfläche anliegen, da er die Form- und Lagetoleranzen des Bauteils negativ beeinflussen kann. Durch den Sägegrateinstich wird ein Freiraum in der Zugspannzange geschaffen, wo der Grat sicher aufgenommen werden kann.

Auch in Bezug auf die Herstellung von dreidimensional Spannkonturen oder Spannflächen mit Stufen sind keine Grenzen gesetzt. Im Lieferprogramm von Schlenker Spannwerkzeuge sind die Wendezangen mit Innengewinde für Rundtaktmaschinen ebenfalls enthalten.

Innenspanndorne für die Komplettbearbeitung der Außengeometrie

Die Schlenker Innenspanndorne eignen sich für das Spannen aller rotationssymmetrischen Werkstücke von innen. Des Weiteren erfolgt die Spannung rein mechanisch. Aufgrund der Innenspannung wird die Oberfläche des Außendurchmessers vom Werkstück nicht beschädigt.

Bei Innenkonturen die einer zylindrischen Form abweichen, kann die Innenspannung der bauteilspezifischen Geometrie angepasst werden. Innenspanndorne sind für fast alle Spannzangentypen erhältlich, aufgrund dessen ist ein maschinenseitiger Umbau nicht notwendig.

Überzeugen Sie sich von der Qualität der Schlenker Zugspannzangen sowie Innenspanndorne und lassen Sie sich von dem kompetenten Schlenker-Team beraten.

Weitere Informationen:

www.schlenker-spannwerkzeuge.de

Schlenker ist Ihr Experte für professionelle Spannwerkzeuge. Neben Spannzangen, Führungsbuchsen, Greiferzangen, Spannhülsen und allen dazu passenden Lagerungen fertigt Schlenker auch FZ-Rohre für Ein- und Mehrspindler. Unser am stärksten wachsender Bereich sind die individuellen Produktlösungen. Hier fertigen wir abseits der Hauptproduktbereiche mit unserem großen Entwicklungs- und Fertigungs-Know-How-Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.

