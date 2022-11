Schlenker Spannwerkzeuge präsentiert den Produktkatalog 2022

Bereits im September auf der Messe AMB in Stuttgart präsentierte die Firma Schlenker Spannwerkzeuge aus Villingen-Schwenningen erfolgreich ihren neuen Produktkatalog. Schlenker Spannwerkzeuge stellt seit vielen Jahren erfolgreich qualitativ hochwertige Spannwerkzeuge her. Um dieses komplexe Thema besser darzustellen, ist der neue Katalog umfassender, übersichtlicher und interaktiver geworden.

Alles Wissenswerte im neuen Schlenker Spannwerkzeuge Katalog

Seit über 70 Jahren steht die Firma Schlenker Spannwerkzeuge für Qualität und Kontinuität im Bereich der Spannwerkzeuge. Die Produktion erfolgt dabei ausschließlich in Deutschland am Standort in Villingen-Schwenningen. In dem neuen Produktkatalog stellt Schlenker neue Innovationen und Altbewährtes in neuem Design und neuer Form vor. Neben zahlreichen neuen Produktoptionen von Spannzangen, Führungsbuchsen, Spannhülsen und Lagerungen findet man im Katalog auch Übersichtsseiten der Produktlösungen. Dort werden die unterschiedlichen Maschinentypen wie Langdrehmaschinen, Mehrspindler, Rundtaktmaschinen und die dazugehörigen Produkte gezeigt.

Schlenker Spannwerkzeuge Katalog 2022: Informativ und übersichtlich

Damit der Kunde alle nötigen Fakten erhält und dennoch nicht lange suchen muss, sollte ein moderner Katalog informativ und übersichtlich sein. Der neue Schlenker Katalog umfasst mehr als doppelt so viele Seiten wie der Vorgänger und enthält das komplette Produktsortiment. Um einen guten Einblick in die unterschiedlichen Optionen und Ausführungen zu geben, werden alle Produktoptionen detailliert erklärt und mit hochwertigen Bildern dargestellt. Die übersichtliche und moderne Gestaltung des Katalogs führt dazu, dass sich Kunden schnell zurechtfinden.

Interaktive Angebote für mehr Möglichkeiten

Wichtig in der digitalisierten Welt: Interaktive Angebote zu machen und mehrere Medien miteinander zu verbinden. Schlenker Spannwerkzeuge hat es geschafft den Katalog auch interaktiv zu gestalten, so können die Kunden über das Scannen der QR-Codes zur dazugehörigen Produktseite der Unternehmens-Website gelangen, um die Produkte im direkten Vergleich oder als 360-Grad-Ansicht zu betrachten. Neben den QR-Codes zu den Produktseiten auf der Website, befinden sich im Katalog auch ein paar QR-Codes zu Produktvideos bei denen der Anwender interaktiv mitwirken kann. Damit wird das Ansehen des Kataloges zu einem echten Erlebnis.

Gedruckte Ausgabe oder Digital

Das Blättern durch die gedruckte Ausgabe des neuen Schlenker Katalogs macht Freude. Die gedruckte Form ist besonders repräsentativ. Wer mehr auf Nachhaltigkeit achtet oder einfach und schnell den neuen Katalog erhalten möchte, kann sich diesen auch online herunterladen. Den neuen Produktkatalog von Schlenker Spannwerkzeuge gibt es als gedruckte Ausgabe oder zum Herunterladen auf der Website unter www.schlenker-spannwerkzeuge.de/downloads.

Since its foundation in 1952 by Hans Schlenker, the Schlenker company has fully specialized in the production of high-quality clamping tools.

The focus on the customer as well as uncompromisingly high quality runs like a red thread through the more than 70 years company history of Schlenker.

Schlenker is regarded as a technological leader on the market for clamping tools and is continuously expanding its business with customer-specific and innovative product solutions.

Kontakt

Schlenker Spannwerkzeuge GmbH & Co. KG

Britta Hoffmann

In der Lache 20

78056 Villingen-Schwenningen

07720 99 44 0

pr@schlenker-spannwerkzeuge.de

http://www.schlenker-spannwerkzeuge.de

