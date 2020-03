Schluss mit dem Recruiting-Theater

Ulrike Wolter unterstützt Unternehmen dabei, ihre Recruiting-Probleme effektiv zu lösen und Potenziale zu entfalten

Wie viele andere Unternehmensbereiche unterliegt auch das Recruiting in Zeiten von VUCA einem massiven Wandel. “Transformation, Change, Digitalisierung, Candidate Journey, Employee Experience usw. Und dann sind da noch die neuen Digitalisierungs-Tools, die versprechen den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen”, erklärt Ulrike Wolter die momentane Lage. Statt den Herausforderungen entspannt zu begegnen, fühlen sich viele Führungskräfte wie auch Mitarbeitende unzureichend ausgerüstet und allein gelassen.

Passe ein Bewerber nicht 100% in das Anforderungsprofil werde er schnell aussortiert. Das echte Interesse an der Motivation und dem Potenzial der Kandidaten bleibe im Recruiting oft auf der Strecke. Ulrike Wolter, die mit ,Discover your Talents” für unerwartete Recruiting-Lösungen sorgt, führt die Folgen dieser Situation aus: “Nach Wochen oder gar Monaten ist die Stelle noch immer offen, obwohl das Unternehmen dringend Unterstützung benötigt. Das führt zu einer Überlastung der Mitarbeitenden, Aufträge verzögern sich oder müssen sogar ganz abgelehnt werden, was ebenso wie ein komplizierter Recruiting-Prozess hohe Kosten zur Folge hat.”

Ulrike Wolter unterstützt Unternehmen dabei, einen neuen Blick auf ihre Mitarbeitenden, Arbeitsstrukturen und Recruiting-Prozesse zu gewinnen. “Wir klären welches Problem mit dem Besetzen der Stelle gelöst werden soll. Wir eruieren was nötig ist, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren und nachhaltig wirksamer zu werden – ob in Form von passgenauen, neuen Mitarbeitern oder durch neugestaltete Arbeitsstrukturen”, erläutert Wolter. Im Ergebnis führe das zu Mitarbeitern, die jeden Tag engagiert und mit Leidenschaft an die Arbeit gehen oder zur Entfaltung von bereits vorhandenen Potenzialen durch eine Neugestaltung oder Optimierung von Prozessen und Strukturen.

Mit ihrer jahrelangen Expertise im Recruiting, ihrem Verständnis für geschäftliche Zusammenhänge und dem gezielten Blick für Prozesse findet Ulrike Wolter zusammen mit den Unternehmen durch Workshops, Prozessbegleitung oder in Team und Einzel-Coachings nicht irgendeine Lösung, sondern eine maßgeschneiderte. Sie ist keine typische Ja-Sagerin, sondern gibt ehrliches Feedback – für unerwartet effektive Lösungen des Recruiting-Theaters.

Mehr Informationen und Kontakt zu Ulrike Wolter – Discover your Talents – gibt es hier: https://www.ulrike-wolter.de/

Ulrike Wolter verfügt über jahrlange Expertise im Recruiting und weiß, dass hier oft viel Theater stattfindet. In Workshops, Team- und Einzel-Coachings sowie bei der Prozessbegleitung unterstützt sie Unternehmen dabei, einen neuen Blick auf Mitarbeitende, Arbeitsstrukturen und Recruiting-Prozesse zu gewinnen. In der Zusammenarbeit mit Ulrike Wolter finden Führungskräfte die richtige, maßgeschneiderte Lösung für ihre Recruiting-Probleme. Entweder in Form neuer, passgenauer Mitarbeitender oder durch Maßnahmen, um bereits vorhandene Potenziale zu aktivieren.

