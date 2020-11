Frauen pinkeln jetzt im Stehen.

Werde zum Life-Tailor und schneidere Dir dein eigenes geiles Leben, das ist das Motto von Tina Schweizer.

Mit dem richtigen Schnittmuster, in die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Kennen Sie Ihre Muster? Reagieren Sie gestresst, wenn nichts läuft wie geplant? Welcher Plan?

In der heutigen Zeit ist es nicht leicht aufzufallen, ihr gelingt es aus dem Rahmen zu fallen. Mit Kühnheit, Mut und dem Thema Rohstoffgewinnung. Sie ist aufgestanden und hat sich auf den Weg gemacht. Auf einen neuen Weg. Ohne Plan. Der Spirit Frauenpower treibt die Business-Ladys von heute an. Der Spirit von Tina Schweizer, seit vielen Jahren, lautet: “Ich muss nix, außer aufs Klo!” Und in diesem Schlüsselsatz liegt Ihr größtes persönliches Wachstum.

Nach 15 Jahren Erfahrung in der Recycling-Branche und tiefgreifenden Erkenntnissen zu Ressourceneinsparungen, fasst Sie einen Beschluss. “…Ich warte nicht mehr darauf, dass die Natur etwas für uns tut, ich tue jetzt etwas für die Natur…”

Mit purer Lebensenergie, großartigem Witz und Humor, liegt in Ihrer grenzenlosen Fantasie, die Vision: “…Wir werden zu Rohstofflieferanten und Ressourceneinsparern, indem wir unserer Reststoffentsorgung drastisch überdenken und in eine zügige Umsetzung gelangen…”

Sie macht jetzt Schluss! Schluss mit Toiletten-Yoga! Frauen pinkeln ab sofort auch im Stehen. Mit einem neuen Toilettensystem sparen wir künftig Zeit, kostbares Trinkwasser und vermeiden Müll durch den Überflüssigen Verbrauen von Toilettenpapier. Eine sprichwörtliche Pionierin auf neuen Wegen. Kostbare Inhaltsstoffe aus unserem Urin werden mit durchschnittlich 7 bis 9 Litern Trinkwasser unwiederbringlich wegspülen. Uns geht es zu gut. Knapp 1/3 der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu Sanitären Anlagen. Die Spülleistung in Deutschland, versorgt pro Tag im Durchschnitt, jeden Mitbürger aus dem Bundesland Thüringen mit 4 vollen Schaumbädern.

Mit Liebe und Leidenschaft im Gepäck, erobert Sie die Bühnen dieser Welt. Wie jüngst beim Speaker Slam von Hermann Scherer im Oktober 2020, in Mastershausen. Weltrekord! Mehr als 75 Speaker, jede Menge grandioser Themen. Toiletten-Yoga war einzigartig und regt eine Diskussion über die Toilettenkultur hierzulande an.

Die Zukunft gehört den mutigen Querdenkern. Dann sind Sie eingeladen, bei Ihrer nächsten Spülung auf keinen Fall an Verschwendung oder kostbare Rohstoffe zu denken.

Kreieren Sie Ihr ganz eigenes individuelles Schnittmuster. Als Life-Tailor gibt’s nichts von der Stange. Kreativität und Individualität ist hier Maßgeschneidert. Ihre Idee verändert morgen nachhaltig die Welt.

Das Label Life-Tailor steht für Persönlichkeitsentwicklung, erfolgreich ein eigenes selbst bestimmtes Leben zu gestalten und mit einem ganz individuellen Blick auf meine Kunden gemeinsam Stärken und Potentiale zu entwickeln. Dabei spielt Design Thinking ebenfalls eine große Rolle. Ideen analysieren und mit Nachhaltigkeit verbinden. Eine neue Wertschöpfung erzeugen.

